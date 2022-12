Elversbergs Steffen zwischen Zurückhaltung und Aufstiegsgedanken

Im Sommer erst den Sprung aus der Regionalliga in den Profifußball geschafft und jetzt inoffizieller Herbstmeister in Deutschlands 3. Liga. Die SV Elversberg ist nach 17 Partien mit acht Punkten Abstand auf Verfolger Saarbrücken der Liga-Primus und hat im neuen Jahr beste Chancen, um den Aufstieg in die 2. Bundesliga mitzuspielen. Trainer Horst Steffen gibt Einblicke in seine Gefühlslage.

Im Interview mit "dfb.de" äußerte sich SVE-Cheftrainer Horst Steffen zur aktuellen Situation und gab Einblick in seine persönlichen Höhepunkte, die das langsam aber sicher zu Ende gehende Kalenderjahr 2022 mit sich brachte.

"Extrem stark ausgebildeter Teamgeist": Bei der SVE läuft alles perfekt zusammen

Dass die SV Elversberg zur Winterpause 2022/23 die Tabelle der 3. Liga anführen würde, obwohl man vor genau einem Jahr auf Platz vier in der Regionalliga Südwest überwinterte, hätte Steffen zu diesem Zeitpunkt wohl niemandem geglaubt: "Ganz ehrlich: Ich hätte ihm vermutlich einen Vogel gezeigt." Auf Nachfrage, was die Gründe für den Aufwärtstrend seien, macht der 53-jährige Übungsleiter vor allem den "extrem stark ausgebildeten Teamgeist" als einen der Hauptgründe aus. "Wir haben einen Großteil der Aufstiegsmannschaft halten können, was jede Menge Vertrauen schafft. Außerdem haben die Neuverpflichtungen allesamt funktioniert und ihren Teil zum sportlichen Erfolg beigetragen." Bis dato sind alle möglichen Aspekte, die es für eine so starke Hinrunde mit 41 Zählern braucht, perfekt zusammengeflossen.

Das zu Saisonbeginn angeführte Ziel des Klassenverbleibs hat die SVE jetzt schon so gut wie sicher erreicht, Steffen hält sich mit einer neuen Zielsetzung bezogen auf den zweiten Aufstieg in Folge jedoch noch sehr bedeckt und weist darauf hin, dass viele enge Spiele "auch anders hätten laufen können". Für ihn liegt der Fokus auf dem ersten Spiel im neuen Jahr, wenn seine Mannschaft am 14. Januar ab 14 Uhr bei der SV Wehen Wiesbaden gastiert. Steffen will erst einmal "bei kurzfristigen Zielen bleiben".

Das war für den Verein das Größte. Horst Steffen über den Aufstieg in die 3. Liga

Ragt den Pokal nach der Meisterschaft in der Regionalliga Südwest in die Höhe: Horst Steffen. IMAGO/Jan Huebner

Als persönlichen Höhepunkt in seiner Zeit bei der SV Elversberg macht der ehemalige U-19-Trainer von Borussia Mönchengladbach nicht etwa den Gewinn des Saarlandpokals oder den DFB-Pokal-Coup gegen Bundesligist Bayer 04 Leverkusen in der ersten Runde der laufenden Saison aus, sondern den Aufstieg in die 3. Liga, "auf den wir lange hingearbeitet hatten. Das war für den Verein das Größte." Für Steffen ist es die schönste Phase seiner Trainerkarriere, "unser Lauf als Aufsteiger in der 3. Liga ist schon außergewöhnlich und etwas ganz Besonderes."

Auf die Frage, wer für ihn der "Spieler des Jahres" sei, schmunzelt Steffen und stellt klar, dass der Verein "sehr gute Kicker" in seinen Reihen habe, er aber keinesfalls jemanden herausheben möge. "Das wäre unfair gegenüber den anderen Spielern." Lachend fügt der gebürtige Krefelder hinzu: "Außerdem können die Jungs auch lesen."

Steffens Auftrag für das neue Jahr: "Jeder soll sich weiter verbessern. Die Jungs sollen wissen, dass ich ganz genau hinschaue, kritisch bleibe und keine Ruhe gebe." Steffen sieht vor allem Verbesserungsbedarf im Gegenpressing und in der Restverteidigung, dort habe man "definitiv noch mehr Möglichkeiten und Luft nach oben".

Steffen blickt gelassen auf den Trend und weißt auf noch 21 ausstehende Partien hin

Die Bilanz, dass zwölf von 14 Mannschaften, die in Liga drei auf Platz eins überwintert haben, am Ende der Spielzeit aufgestiegen sind, nimmt Steffen gelassen zur Kenntnis und warnt, dass noch viele Partien anstehen, in Summe 21. "Um ehrlich zu sein: Es gab auch Spiele gegen Mannschaften aus der unteren Tabellenregion, in denen wir große Schwierigkeiten hatten, als Sieger vom Platz zu gehen", legt Steffen offen dar. Deshalb sei jedes Mal eine Topleistung nötig, um weiter in der Erfolgsspur zu bleiben.

Auf die Nachfrage, ob ihm ein saarländischer Doppelaufstieg mit den aktuell auf Rang zwei platzierten Saarbrückern imponieren würde, entgegnete er lachend: "So lange wir dabei sind, habe ich nichts dagegen." Der Aufstiegsgedanke schwirrt trotz der zurückhaltenden Zielsetzung freilich im Kopf des Krefelders herum. Ob der Verein für den Aufstieg in Deutschlands Unterhaus gerüstet sei, kann Steffen nicht klar beantworten mit dem Verweis, dass die Aufgabe des Trainerteams und der Mannschaft rein im sportlichen Bereich liege. "Alles andere sollen die Verantwortlichen im Verein regeln, die in den vergangenen Jahren ihren Job bereits sehr gut ausgeführt haben."

Steffens Wunsch für das neue Jahr: "Dass Kriege beendet werden und dass Frieden einkehrt, dass alle Personen um mich herum gesund bleiben und dass wir im Sport so erfolgreich wie möglich sind."