Elversbergs Aufatmen vor Rekordkulisse - und Steffens Ausnahme

Nach fünf sieglosen Spielen am Stück feierte die SV Elversberg am Sonntag einen wichtigen Erfolg gegen den 1. FC Kaiserslautern - und das vor einer Rekordkulisse, mit einem überzeugenden Neuzugang und auf "bemerkenswerte" Art und Weise.

Beim FCK brannte am Sonntagabend der Baum, ganz anders dagegen die Gemütslage bei der SV Elversberg. Nicht überraschend, feierte der Aufsteiger beim 2:1 gegen Kaiserslautern doch den ersten Dreier nach zuvor fünf sieglosen Spielen in Folge. "Erleichterung ist natürlich da", meinte Trainer Horst Steffen im Anschluss.

Bei einer solchen Serie, wie sie die SVE vor dem Wochenende mit vier Niederlagen und nur einem Remis erlebt hatte, geht "ein Stück weit Selbstvertrauen verloren", musste der 54-Jährige gestehen. Entsprechend sei der Auftritt gegen den DFB-Pokal-Halbfinalisten, der in der Liga aber schwächelt, "bemerkenswert" gewesen.

Dieses Adjektiv wählte Steffen nicht unbedacht, er bezog sich damit unter anderem auf die Einstellung seiner Mannschaft. Die kassierte in der 7. Minute der Nachspielzeit der ersten Hälfte durch einen Sonntagsschuss von Ragnar Ache den Ausgleich, "das mussten wir kurz vor der Pause schlucken". Trotz dieses Rückschlags und mit der Sieglos-Serie im Rücken sei es umso beeindruckender gewesen, wie seine Mannschaft im Spiel geblieben sei.

So viele Zuschauer wie nie zuvor an der Kaiserlinde

Die erneute Führung durch einen Elfmeter brachte die SVE dann in einem laut Steffen "hart umkämpften" und "ausgeglichenen" Spiel, in dem sein Team wenig Chancen zugelassen habe, nach Hause. Der Aufsteiger rückte vor einer Rekordkulisse - dank der freigegebenen Übergangstribüne auf der Nordseite des Stadions fanden insgesamt 11.150 Zuschauer (darunter allerdings auch viele FCK-Fans, wie Steffen zugab) an der Kaiserlinde Platz - damit bis auf Platz neun vor. "Je mehr wir nach oben klettern, umso besser", bestätigte Steffen das Offensichtliche. "Wir wollen nicht in die Nähe der Abstiegsränge kommen."

Am nächsten Samstag steht allerdings das "megaschwere" Auswärtsspiel bei Fortuna Düsseldorf (13 Uhr) an. Auch beim Tabellenfünften will die SVE punkten, eine wichtige Rolle könnte dabei wieder Florian Le Joncour spielen. Erst am Donnerstag gab Elversberg die Verpflichtung des Franzosen bekannt, am Sonntag stand er gegen Kaiserslautern in der Startelf und wusste zu überzeugen (kicker-Note: 2,5).

Sonderlob für den Neuzugang

"Normalerweise lobe ich einzelne Spieler nicht, aber das kann man heute mal machen", scherzte Steffen. Diese Ausnahme kam nicht von ungefähr: "Es war für ihn nicht ganz leicht. Er ist unter der Woche verpflichtet worden, hatte nicht ganz so viel Schlaf, ein bisschen Training und dann stand er hier seinen Mann. Das hat er sehr gut gemacht."

Der "sehr gute Einstand" begann schon in der 7. Spielminute mit einem Kopfballtreffer, der allerdings wegen einer Abseitsposition zurückgepfiffen wurde. "Das wäre die Krönung gewesen", so Steffen, der in Abwesenheit von Frederik Jäkel auf die Größe von Le Joncour (1,93 Meter) in der Abwehrreihe setzte. Der Neuzugang hatte den Vorteil, in Belgien im normalen Spiel- und Trainingsbetrieb gewesen zu sein, was ihm die Eingewöhnung vereinfacht haben dürfte. Geht es nach Steffen, darf der 29-Jährige gegen Düsseldorf direkt da weitermachen, wo er gegen den FCK aufgehört hatte.