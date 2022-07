Elversberg: Zwischen Testspiel-Freude und Trainingslager

Mit einem 1:0-Sieg im Testspiel gegen Waldhof Mannheim ließ Drittliga-Aufsteiger SV Elversberg aufhorchen. Doch Cheftrainer Horst Steffen weiß das Ergebnis einzuordnen.

Die Rollen beim Testspiel zwischen der SVE und dem SV Waldhof waren eigentlich klar verteilt: Hier der Aufsteiger, für den es in der kommenden Saison einzig und allein um den Klassenerhalt geht. Und da der ambitionierte ehemalige Bundesligist, der in einem Jahr in die 2. Liga aufsteigen will. Umso überraschender, dass Außenseiter Elversberg den Südwestrivalen aus der Quadratestadt vor über 1000 Zuschauern im Stadion am Alsenweg mit 1:0 besiegen konnte. Das Tor des Tages erzielte Kevin Koffi.

"Es war ein rundum gelungenes Spiel heute, ohne es überzubewerten", wird SV-Coach Horst Steffen auf der Website des Saarländer zitiert. Zugleich warnte der 53-jährige Routinier: "Man muss auch bedenken, dass Waldhof direkt aus dem Trainingslager gekommen ist und irgendwann im Laufe des Spiels vielleicht auch im Kopf etwas müde war. Das haben wir aber auch gut ausgenutzt."

Soll heißen: Über das Kräfteverhältnis für die anstehende Spielzeit sagt die Partie nur bedingt etwas aus. Wichtig für das Selbstvertrauen war die Partie trotzdem, schließlich kann die SVE auf dem Weg in die zweite Drittliga-Saison der Vereinsgeschichte (nach 2013/14) Selbstvertrauen gut gebrauchen.

Um auch sportlich noch besser zu werden, bestreitet der Klub bis zum Freitag ein Trainingslager in Bad Kreuznach. Ein wesentlicher Aspekt dabei ist das Herausspielen von Torchancen. "Wir wollen mehr Sprints ziehen können, um hinter die Kette des Gegners zu kommen", erklärt Steffen.