Elversberg: Zurückgekommen - um zu bleiben?

Die SV Elversberg meldet sich in der 3. Liga zurück. Wird es wieder ein kurzes Intermezzo oder kann sich der Regionalliga-Südwest-Meister nun festbeißen? Zumindest auf reichlich Erfahrung kann die SVE bauen.

Im Vergleich zu den anderen drei Aufsteigern Rot-Weiss Essen, SpVgg Bayreuth und VfB Oldenburg kann Elversberg schon Drittliga-Erfahrung vorweisen. 2013 ging es das erste Mal hoch. Im Südwesten landete die SVE mit 65 Zählern fünf Punkte hinter Hessen Kassel auf Rang zwei, in der Aufstiegsrunde wartete 1860 München. Und nach zwei nervenaufreibenden Partien hatte die "Elv" die Nase vorne: dem 3:2 zu Hause folgte eine 1:1 bei den Löwen, das Abedin Krasniqi erst sechs Minuten vor dem Ende in der Allianz-Arena erzielte.

Der größte Erfolg in der über 100-jährigen Vereinsgeschichte stand fest, doch das Abenteuer im Profifußball war nach einem Jahr schon wieder vorbei. 40 Punkte sammelte der Neuling, am Ende war damit Platz 18 und der sofortige Wiederabstieg besiegelt. Nur 32 Tore (der schlechteste Wert) standen am Ende, aber 54 Gegentreffer - die konnte auch der Elversberger Drittliga-Rekordspieler Kenneth Kronholm nicht verhindern, der alle 38 Spiele im Tor stand, keine Minute verpasste und auch eine gute Saison spielte (kicker-Durchschnittsnote 2,63).

Nach dem Abstieg unternahm die SVE vergeblich weitere Anläufe für eine Rückkehr. Rang drei war es 2014/15, Rang zwei und eins 2015/16 sowie 2016/17. Doch beide Male scheiterte das Team des damaligen Trainers Michael Wiesinger in den Aufstiegsspielen zur 3. Liga. Zunächst am FSV Zwickau (1:1, 0:1), dann an der SpVgg Unterhaching (0:3, 2:2).

Der Aufstieg blieb das erklärte Ziel, Elversberg im Südwesten auch in den nächsten Jahren weiter ein heißer Kandidat. Das Team von der Kaiserlinde arbeitete sich dann kontinuierlich nach oben: Rang 5, Rang 4, Rang 3, Rang 2 und 2021/22 war es geschafft: die SVE wurde Meister und meldet sich in der 3. Liga zurück.

Kronholm und Luz führen die Listen an

Zurückgekommen - um zu bleiben? Werden die noch wenig aussagekräftigen Drittliga-Bestenlisten des Vereins neu geschrieben? Neben Kronholm mit den meisten Einsätzen hält noch Felix Luz aus der bisher einzigen Drittliga-Saison mit zehn Treffern Rang eins bei den Torjägern des Vereins.

Geballte Drittliga-Erfahrung bei der "Elv"

Der Aufsteiger kann beim zweiten Anlauf in der 3. Liga auf reichlich Erfahrung bauen. Das fängt schon auf der Trainerbank an. Horst Steffen trug 127-mal für die Stuttgarter Kickers, Preußen Münster und den Chemnitzer FC die sportliche Verantwortung. Mit Frank Lehmann, Kevin Conrad, Maurice Neubauer, Laurin von Piechowski, Charles-Elie Laprevotte, Felix Müller, Sinan Tekerci, Kevin Koffi und vor allem Luca Schnellbacher, der schon 220 Drittligaspiele vorweisen kann, hatte der letztjährige Kader bereits das "Drittliga"-Gen.

Und Elversberg hat sich ordentlich verstärkt. Jannik Rochelt (24 Drittliga-Spiele), Thore Jacobsen (146 Drittliga-Spiele), Carlo Sickinger, letzte Rückrunde schon von Sandhausen an Elversberg ausgeliehen (80 und sechsmal 2. Liga), Marcel Correia (188 und 19-mal Bundesliga) werden künftig für die Saarländer auflaufen.

"Wir wollen in der Liga bestehen", erklärte Steffen im kicker, der Coach traut sich und seinem Team zu, "dass wir eine ordentliche Saison spielen, was auch immer das am Ende sein wird". Im Idealfall im zweiten Anlauf der Klassenerhalt. Am Samstag geht es im Aufsteiger-Duell bei Rot-Weiss Essen (14 Uhr, LIVE! bei kicker) für die SVE los.