Elversberg verlängert mit "verlässlicher Stütze" Pinckert

Die SV Elversberg arbeitet am Kader für die kommende Spielzeit. Der Aufsteiger verlängerte im Zuge dessen den Vertrag mit Lukas Pinckert (24).

Die SV Elversberg schaffte in der vergangenen Saison den Durchmarsch in die 2. Bundesliga und belegt Platz elf. An diesem rasanten Aufstieg hat auch Lukas Pinckert einen Anteil. Der Verteidiger etablierte sich seit seinem Wechsel an die Kaiserlinde im Sommer 2022 zwar nicht als unangefochtener Stammspieler, doch war immer zur Stelle, wenn er gebraucht wurde.

Dies honorierte der Verein nun mit einer Vertragsverlängerung: Pinckert verlängerte seinen ursprünglich im Sommer auslaufenden Kontrakt um drei Jahre bis 2027. "Lukas ist ein sehr robuster, ehrgeiziger Spieler, der den Teamgedanken immer in den Vordergrund stellt. Er hat die Zeit genutzt, um zu zeigen, dass er immer hart an sich arbeitet und eine verlässliche Stütze für das Team sein kann", erklärte Elversbergs Sportvorstand Ole Book.

Ich schätze das faire, ehrliche Miteinander. Lukas Pinckert

Seine Verlässlichkeit stellt er aktuell auch unter Beweis. Denn nach nur einem Startelf-Einsatz bis zum 20. Spieltag rutschte der 24-Jährige aufgrund des Kreuzbandrisses von Frederik Jäkel und der Verletzung von Carlo Sickinger (muskuläre Probleme) in die Anfangsformation und zeigte solide Leistungen - besonders am 25. Spieltag in Fürth überzeugte er im Abwehrzentrum (kicker-Note 2,0) und sicherte sich damit die Berufung in die Elf des Spieltags.

An solche Auftritte gilt es nun anzuknüpfen, um mit seinem Team die Klasse zu halten. Sieben Zähler beträgt der Vorsprung auf den Abstiegsrelegationsplatz. "Ich hatte bis jetzt eine sehr gute Zeit in Elversberg und schätze das faire, ehrliche Miteinander. Ich will hier weiter Gas geben und mit dem Team so erfolgreich wie möglich sein", so Pinckert.