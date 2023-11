Elversberg überrascht - immer wieder auch sich selbst

21 Punkte nach 13 Spielen - wie auch Mit-Aufsteiger SV Wehen Wiesbaden legte die SV Elversberg einen tollen Start hin und lehrte so manchem Favoriten das Fürchten.

Die Aussage von Kevin Conrad nach dem jüngsten 2:1-Coup auf Schalke steht wohl stellvertretend für die bisherige Saison der Sportvereinigung, der Kapitän staunte fast ein wenig ungläubig: "Eigentlich haben wir uns nur angeschaut und uns gefragt: Was geht da eigentlich gerade ab?" Abgegangen war der bereits sechste Dreier der Schützlinge von Coach Horst Steffen, mit dem im aktuell ganz engen Tableau Elversberg als bestes Auswärtsteam (4/2/1) als Tabellenneunter gerade einmal drei Zähler Rückstand auf den großen und zweitplatzierten Hamburger SV hat. Der HSV war wie Schalke ebenfalls von den Saarländern überrascht worden und hatte am sechsten Spieltag eine 1:2-Auswärtsniederlage einstecken müssen.

Trendwende im Aufsteigerduell

Elversberg brauchte etwas Anlaufzeit, um sich in der Liga zurechtzufinden. Den Wendepunkt nach nur einem Punkt aus den ersten vier Partien markierte das Gastspiel in Osnabrück am 5. Spieltag, als im Aufsteigerduell ein 1:0-Erfolg gelang. Seither gilt: Die 07er sind angekommen in der 2. Liga, nur noch eine Niederlage - und die gegen Ligaprimus St. Pauli (0:2) - erlitt die SV.

Conrad stellt die Besonderheit des Erfolgs heraus, schließlich kickten neun der elf Spieler aus der Startelf auf Schalke vor eineinhalb Jahren noch in der Regionalliga: "Trotzdem oder vielleicht auch gerade deshalb haben wir es in der 2. Liga bisher richtig gut gemacht, wie es unser Motto ist: einfach machen!"

Conrad selbst, nominell Stammkraft, aber zuletzt immer wieder von Verletzungen geplagt, muss um seinen Platz im Team kämpfen. Ehrgeizig verfolgt der auf Schalke eingewechselte Innenverteidiger dieses Ziel, sagt aber auch: "Als Kapitän habe ich noch andere Aufgaben, bin für die Jungs da, das geht auch von außen."

Nachholbedarf in der Heimbilanz

Ob der Elversberger Anführer im nächsten Spiel gegen Paderborn in der Anfangsformation steht, wird sich zeigen. Sicherlich würde Conrad gerne mithelfen, die bisher schwache Heimbilanz (2/1/3) aufzupolieren. Nicht auszudenken, würde die Sportvereinigung vor heimischer Kulisse ähnlich stark agieren wie auf Reisen.