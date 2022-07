Elversberg startet "nahezu perfekt" und mit Rekorden

Traumhafter kann man als Neuling wohl kaum in eine Saison starten. Das 5:1 bei Rot-Weiss Essen hat die SV Elversberg an die Spitze des Drittliga-Klassements gehievt - Rekorde inklusive.

Nach achtjähriger Abstinenz ein solch fulminanter Drittliga-Einstand - davon hat bei der SV Elversberg keiner geträumt. Doch das 5:1 bei Mitaufsteiger Rot-Weiss Essen sorgte dann für ungläubiges Staunen im Lager der Saarländer: "Wir müssen uns schon die Augen reiben", sagte Trainer Horst Steffen nach einem "tollen Spiel" mit einer "nahezu perfekten" ersten halben Stunde.

Mit Marcel Correia, Thore Jacobsen und Jannik Rochelt standen drei Neuzugänge in der Startelf, und das neu formierte Team hatte an der Hafenstraße schon nach 26 Minuten vier Treffer erzielt: Kevin Koffi - zwei Tore, ein Assist, kicker-Note 1,5 und Spieler des 1. Spieltags in der 3. Liga - und Luca Schnellbacher (zwei Kopfballtore, ein Assist, 2,0) gelang jeweils ein Doppelpack.

Andererseits war auch ein bisschen Glück im Spiel, dass Torhüter Nicolas Kristof den von ihm selbst fahrlässig verursachten Elfmeter von Cedric Harenbrock parierte (9.). Ein Treffer hätte für das zwischenzeitliche 1:1 gesorgt, Sekunden später stand es nach Koffis zweitem Tor stattdessen 0:2.

Schnellbachers Lob für das Gefüge

Dennoch: "Wir hatten einen Plan, und den haben wir wirklich gut umgesetzt", erklärte Schnellbacher. Neben der taktischen Ausrichtung sieht der gebürtige Odenwälder auch im Teamgeist einen wichtigen Erfolgsfaktor: "Das ist echt Wahnsinn, was wir für ein Gefüge haben. Da läuft einfach jeder für jeden, es wird nicht aufgegeben. Das habe ich selten so erlebt - und ich spiele ja schon ein bisschen Fußball", sagte der 28-Jährige nach seinem 221. Drittligaspiel (Münster, Aalen, Wehen Wiesbaden; insgesamt 38 Tore). Diese Erfahrung kommt ihm jetzt zugute: "Früher habe ich mir immer Druck gemacht, dass ich Tore machen muss. Jetzt sehe ich das nicht mehr so verkrampft, ich will einfach der Mannschaft helfen."

Mit seinen drei Scorerpunkten hatte Schnellbacher genauso wie Sturmkollege Koffi maßgeblichen Anteil an dem spektakulären Auftaktsieg, der diverse Rekorde mit sich brachte: Elversberg ist das erste Drittligateam, das am 1. Spieltag fünf Tore schoss; das 5:1 in Essen war der höchste Auftaktsieg der Drittligageschichte. Und: Für die Sportvereinigung 07 war es auch der höchste Sieg ihrer Drittligageschichte, zuvor war das ein 3:0 gegen Wehen Wiesbaden am 21. September 2013.

Die Gefahr, den perfekten Start nun überzubewerten, besteht laut Schnellbacher aber nicht: "Wir werden den Ball flach halten. Es ist schön, aber wir können die Situation schon richtig einordnen." Das gute Gefühl will die SVE jetzt mitnehmen in den DFB-Pokal, am Samstag (15.30 Uhr) geht's gegen Champions-League-Teilnehmer Bayer Leverkusen. Vielleicht steht dann auch Lukas Pinckert im Kader. Der 22-jährige Rechtsverteidiger von Viktoria Berlin hat in Elversberg einen Zweijahresvertrag unterschrieben.