Elversberg spielt wieder an der Kaiserlinde

Nach dringend erforderlichen Umbaumaßnahmen bekam die SV Elversberg grünes Licht von der DFL für die Rückkehr ins heimische Stadion.

Das Elversberger Stadion an der Kaiserlinde. IMAGO/Fussball-News Saarland

Nach dem Durchmarsch in die 2. Bundesliga musste die SV Elversberg ihr Stadion an der Kaiserlinde massiv umbauen. Die DFL-Auflagen für den Spielbetrieb in der 2. Liga waren nicht erfüllt.

Zur Heim-Premiere am zweiten Spieltag war die Arena jedoch noch nicht einsatzbereit, weswegen der Aufsteiger am 2. Spieltag gegen den FC Hansa Rostock (1:2) ins Saarbrücker Ludwigsparkstadion umziehen musste.

Nachdem das DFB-Pokal-Spiel der 1. Hauptrunde gegen den 1. FSV Mainz 05 (0:1) als erstes Saisonspiel in der umgebauten Ursapharm-Arena reibungslos stattgefunden hat, hat nun auch die DFL bestätigt, dass die nächsten SVE-Heimspiele in der 2. Liga bis auf Weiteres an der Kaiserlinde ausgetragen werden können.

Durch den Umbau soll das Stadion unter anderem auf die von der DFL vorgeschriebene Kapazität von 15.000 Plätzen ausgebaut werden. Nach den derzeitigen Plänen soll der schrittweise Umbau im Jahr 2025 abgeschlossen werden.

Das erste Zweitliga-Heimspiel der SVE an der Kaiserlinde findet am Samstag, 26. August, gegen Fortuna Düsseldorf statt (13 Uhr, LIVE! bei kicker).

Rückkehr von Correia

Zunächst ist der Liga-Neuling aber auswärts gefragt. Am morgigen Freitag gastiert die SVE beim 1. FC Kaiserslautern im Geburts- und Wohnort des Defensivspielers Marcel Correia. Correia trug auch schon das Trikot der Roten Teufel. Der 34-Jährige bestritt elf Zweitligaspiele für den FCK - und lief 95-mal für die Reserve der Pfälzer auf.

Das ist das einzig Gute, wenn man älter ist. Man merkt, bevor es peng macht. Marcel Correia

Doch seit Samstag steht hinter dem Einsatz von Correia bei seinem Ex-Klub ein Fragezeichen. In Mainz musste der Routinier bereits nach 13 Minuten mit einer Muskelverletzung im Oberschenkel vom Feld. Eine Vorsichtsmaßnahme, um einen Muskelfaserriss zu verhindern. "Es hat leicht reingezogen und beim nächsten Sprint hätte es wohl peng gemacht", berichtete Correia. "Das ist das einzig Gute, wenn man älter ist. Man merkt, bevor es peng macht", ergänzte Correia grinsend.

Nun besteht jedenfalls Hoffnung, dass der Routinier auf dem Betzenberg spielen kann.