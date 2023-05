Elversberg praktisch aufgestiegen - Osnabrück mit Big Points - Halle besiegelt Meppens Abstieg

Die SV Elversberg muss weiter auf den sicheren Aufstieg warten, der Sprung in die 2. Liga ist der SVE nach dem 1:1 im Topspiel gegen Wiesbaden aber kaum mehr zu nehmen. Derweil rückte Osnabrück auf Platz drei vor und Meppen musste auf dem Sofa den Abstieg hinnehmen.

Rein rechnerisch ist der Aufstieg der SVE auch nach dem 37. Spieltag nicht besiegelt, nach dem 1:1 gegen Wiesbaden lagen sich die Elversberger aber dennoch in den Armen. Selbst wenn Saarbrücken am Sonntag gegen Duisburg (14 Uhr, LIVE! bei kicker) und Dresden am Montag gegen Meppen (19 Uhr) gewinnen und damit auf drei beziehungsweise zwei Punkte heranrücken sollten, hätte die SVE immer noch einen komfortablen Vorsprung bei der Tordifferenz (+39 zu Saarbrückens +24).

Zwischenzeitlich sah es sogar danach aus, dass die Hausherren auch am Samstag schon ganz offiziell feiern könnten. Kapitän Schnellbacher traf in der 16. Minute erstmals ins Tor, der Treffer wurde jedoch aufgrund einer Abseitsposition aberkannt. Elversberg nahm im Laufe der ersten Halbzeit immer mehr das Heft des Handelns in die Hand, ohne aber zu hochkarätigen Chancen zu kommen. Ab der 41. Minute spielte die SVE dann in Überzahl, nachdem Reinthaler Rot für eine Notbremse sah.

Nach dem Seitenwechsel brachte Correia Elversberg per Kopf in Führung (52.), bevor Joker Iredale in der 81. Minute für Wiesbaden den Ausgleich in Unterzahl besorgte. Nur wenige Sekunden zuvor hatte Rochelt das 2:0 für die SVE verpasst, sein Abschluss landete an der Latte.

Osnabrück springt vorerst auf Platz 3

In Köln erhöhte der VfL Osnabrück derweil den Druck auf die Konkurrenten im Aufstiegsrennen. Mit einem 2:0 gegen die Viktoria sprangen die Niedersachsen zunächst auf den zweiten Aufstiegsrang, den sich am Sonntag aber Saarbrücken und am Montag Dresden wieder schnappen könnten. Nach dem 1:0 durch Tesche in der 68. Minute machte Rorig in der 83. alles klar, als er ein Solo von Simakala, der sich zuvor durch die halbe Kölner Hintermannschaft getanzt hatte, vergoldete.

Genau wie die Aufstiegsfrage entscheidet sich auch die Meisterschaft erst am letzten Spieltag. Der SC Freiburg II drehte die Partie gegen Verl dank Doppelpacker Breunig - und profitierte von einer strittigen Elfmeterentscheidung. Schiedsrichter Winter sah ein Foul von Mikic an Rosenfelder, Breuning nahm das Geschenk für den Siegtreffer an.

Halle besiegelt Meppens Abtsieg

Bei Halle gegen Essen stand der Abstiegskampf im Mittelpunkt und dem HFC gelang mit dem 2:0-Sieg ein wichtiger Schritt in Richtung Klassenerhalt. In der Anfangsphase schwamm die Defensive der Hausherren ein wenig, doch kurz vor der Halbzeitpause brachte ein kurioses Billard-Tor - Kefkir schoss beim Klärungsversuch RWE-Verteidiger Herzenbruch an, von dem der Ball ins Netz abprallte - Halle in Führung. Bolyki erhöhte in der zweiten Halbzeit per Kopf. Dadurch kletterte Halle vor RWE auf Platz 15 und besiegelte gleichzeitig den Abstieg des SV Meppen, der mit nun sieben Punkten Rückstand auf Essen (Platz 16) bei noch zwei Spielen nicht mehr zu retten ist.

In den restlichen Samstagsspielen der 3. Liga ging es tabellarisch um nichts mehr. Ingolstadt sicherte sich nach dem erfolgreichen Klassenerhalt in der Vorwoche einen klaren 3:0-Erfolg in Aue. Innerhalb von 83 Sekunden schockten die Schanzer den Gastgeber durch zwei Tore von Schmidt und Bech, der Däne legte kurz darauf auch noch mit dem 3:0 in der ersten Halbzeit nach. Davon konnte sich Aue nicht mehr erholen.

In Dortmund gewann die zweite Mannschaft des BVB mit 1:0 gegen Absteiger Bayreuth, ein direkt verwandelter Freistoß von Michel flach ins Torwarteck sorgte für die Entscheidung. Die SpVgg drückte in der Schlussphase auf den Ausgleich, belohnte sich aber nicht mehr. Stattdessen setzte es die siebte Pleite in Folge.