Elversberg nimmt Fahrt auf: Tests gegen Salzburg und Antequera

Die SV Elversberg ist zur Vorbereitung auf die Rückrunde Anfang der Woche nach Südspanien aufgebrochen. In den kommenden Tagen stehen zwei Testspiele auf dem Programm.

Im vergangenen Winter verzichtete die SVE auf ein Trainingslager, im Sommer bereiteten sich die Saarländer im 130 Kilometer entfernten Bad Kreuznach auf das Abenteuer 2. Bundesliga vor. Am Montag ging es für den Neu-Zweitligisten nach ein paar Einheiten im verregneten Deutschland nun in den Süden - und zwar für eine Woche ins spanische Malaga.

Dort planen die Verantwortlichen zwei Testspiele: Schon länger war klar, dass die SVE an diesem Samstag um 16 Uhr gegen den 17-maligen österreichischen Meister RB Salzburg spielt. Drei Tage zuvor tritt das Team von Trainer Horst Steffen um 15.45 Uhr gegen den spanischen Drittligisten Antequera CF an. Antequera liegt als Neuling in der Grupo B derzeit auf dem 7. Platz.

Im spanischen Mijas mit dabei sind auch die erst im September zur SVE gestoßenen Paul Wanner und Hugo Vandermersch. Beide fuhren erstmals mit den neuen Kollegen ins Trainingslager - insgesamt machten sich 25 Spieler am Montagmorgen auf den Weg -, bestritten zuletzt jeweils zwölf Spiele und können nun weiter intensiv an den Abläufen arbeiten.

Dragon und Correia blieben zuhause

Im Gegensatz zu den Langzeitverletzten Patryk Dragon und Marcel Correia, die in der Heimat blieben.

Um Punkte geht es für Elversberg erstmals 2024 am 20. Januar (13 Uhr, LIVE! bei kicker) zuhause an der Kaiserlinde gegen Hannover 96.