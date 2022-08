Elversberg löst Vertrag mit Laprevotte auf

Drittliga-Aufsteiger SV Elversberg und Mittelfeldspieler Charles-Elie Laprevotte beenden ihre Zusammenarbeit nach nur einem Jahr wieder - aus "persönlichen Gründen", wie Sportdirektor Ole Book erklärt.

Eigentlich gehörte er zu den Säulen im Team von Trainer Horst Steffen: Charles-Elie Laprevotte absolvierte in der vergangenen Saison 32 Partien in der Regionalliga Südwest für die SV Elversberg. Die stieg am Ende auf und tritt in dieser Spielzeit in der 3. Liga an - fortan allerdings ohne den französischen Mittelfeldspieler.

"Wir hätten Elie gerne weiterhin bei uns gesehen. Sein Wunsch nach einer Vertragsaufhebung hatte rein persönliche Gründe und war am Ende so stark, dass wir ihm im Interesse einer geschlossenen Mannschaft entsprochen haben", teilte Elversbergs Sportdirektor Ole Book. mit. Zuletzt fehlte Laprevotte wegen eines Mittelhandbruchs.

Vertrag hatte sich erst im Januar automatisch verlängert

Dabei war der 29-Jährige erst im vergangenen Sommer von den Kickers Offenbach zur SVE gewechselt. Durch eine Klausel im Vertrag hatte sich sein Arbeitspapier erst im vergangenen Januar um ein weiteres Jahr verlängert. Nun aber lösen die Saarländer den Vertrag auf den Wunsch des Spielers hin auf.