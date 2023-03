Elversberg kann auch 1860 "nicht killen" - Steffen sieht "tolle Leistung"

Zum vierten Mal in Serie blieb die SV Elversberg in der 3. Liga ohne Sieg. Bei 1860 München gab es ein 1:1. Trainer Horst Steffen war dennoch voll des Lobes.

Für die SV Elversberg hat es bei 1860 München nur zu einem 1:1 gereicht. Der Spitzenreiter blieb damit zum vierten Mal in Folge ohne Sieg. Für Horst Steffen war es dennoch "einfach eine tolle Leistung der Jungs", wie der Trainer nach der Partie im Gespräch mit den vereinseigenen Medien betonte.

Die SVE stellte das System gegen die Löwen kurzfristig um. Statt der gewohnten 4-4-2-Ausrichtung bot Steffen ein 4-3-3 auf. "Das war ein großes Fragezeichen, ob das innerhalb von anderthalb Tagen so funktionieren kann", war sich der Trainer vorab unsicher. Doch die Umstellung ging aus seiner Sicht auf. "Ich find, das Spiel ging los wie am Schnürchen."

Steffen hatte "Freude, das Spiel zu begleiten"

Doch nach dem guten Auftakt und der frühen Führung verpassten es die Elversberger nachzulegen. Stattdessen gelang 1860 der Ausgleich, auf den die SVE keine Antwort mehr fand. "Dass es am Ende ein bisschen zum offenen Schlagabtausch wurde war auch dem geschuldet, dass wir unbedingt gewinnen wollten", ordnete Steffen ein. "Glück hatten wir in ein, zwei Situationen auch, dass Sechzig da nicht noch in Führung geht. Aber das wäre des Unguten zu viel gewesen."

Auch wenn der Abstand auf Verfolger SC Freiburg II (ab 19 Uhr gegen Wehen Wiesbaden, LIVE! bei kicker) auf bis zu zwei Punkte schrumpfen könnte, fährt Steffen mit einem guten Gefühl zurück nach Elversberg. "Es hat echt Freude gemacht, das Spiel zu begleiten", lobte er. "Es gibt einen Punkt dafür. Wir hätten gern mehr gehabt. Jetzt gucken wir mal, dass wir uns regenerieren und dass wir Halle zuhause so bespielen, dass wir wieder Möglichkeiten rausspielen. Dann machen wir sie auch sicherlich rein." Der formstarke HFC ist am Sonntag (13 Uhr) zu Gast an der Kaiserlinde.

Gemischte Gefühle bei Schnellbacher

Nicht ganz so positiv fiel das Fazit von Kapitän Luca Schnellbacher aus: "Wenn man das ganze Spiel sieht, dann sind es gemischte Gefühle. Sie hatten auch Chancen auf ihrer Seite, aber wir mussten in der ersten Halbzeit eigentlich das Spiel klarmachen", haderte der SVE-Kapitän. "Es ist im Moment so, dass wir die Gegner dann nicht killen, sondern wieder so ein Standard-Tor bekommen, wo der Ball hinten reineiert."

Doch auch Schnellbacher bleibt mit Blick auf die kommenden Aufgaben optimistisch. Sein Schlüssel zum Erfolg: "Einfach wieder geil sein vor dem Tor und die Dinger wegmachen."