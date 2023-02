Elversberg in Liga 2? "Ich habe schon so viele Dinge erlebt im Fußball"

Die SV Elversberg marschiert weiter Richtung Aufstieg. Cheftrainer Horst Steffen bremst aber noch die Erwartungen.

Wer soll die SV Elversberg auf dem direkten Durchmarsch in die 2. Bundesliga noch stoppen? 17 Punkte Vorsprung haben die Saarländer auf die Nicht-Aufstiegsränge, ihre Ansprüche untermauerten sie am vergangenen Spieltag mit einem hart erkämpften, aber letztlich souveränen 2:0-Sieg beim FSV Zwickau. Ist der erstmalige Aufstieg in die 2. Liga also nur noch Formsache?

"Eher nein. Wir haben gegen einen Abstiegskandidaten gespielt, der uns alles abverlangt hat, der uns unter Druck gesetzt hat", sagte SVE-Trainer Horst Steffen nach dem Zwickau-Spiel bei "MagentaSport". "Also, es kann alles passieren ... Ich habe sicher noch Zweifel, weil ich einfach viel im Fußball erlebt habe." Der 53-jährige Trainer-Routinier tritt damit zwar gewaltig auf die Euphoriebremse, betont zugleich aber sein "großes Vertrauen in die Mannschaft" und dass diese "weiterhin erfolgreich spielen" wird. Aber :"Ich habe schon so viele Dinge erlebt im Fußball und die habe ich auch nicht vergessen. Insofern weiß ich, was passieren kann."

Was in jedem Fall für die SVE spricht: der breite Kader. Als Vertreter des verletzten Topscorers Luca Schnellbacher (Außenbandriss) empfahl sich am Samstag Valdrin Mustafa. Der 24-jährige Stürmer, im Sommer nach Stationen in Kaiserslautern, Hannover, Koblenz und Verl ins Saarland zurückgekehrt (diesmal aber nicht zum 1. FC Saarbrücken), erzielte nach seiner Einwechslung in der Schlussphase einen Doppelpack und stellte damit den Sieg quasi im Alleingang sicher.

"Ich habe die letzten Wochen ein wenig gelitten", räumte der Stürmer ein, der zuletzt im Oktober getroffen hatte "Aber ich habe immer an meine Stärken geglaubt. Deswegen bin ich jetzt einfach froh, dass es jetzt geklappt hat." Womöglich darf der ehemalige Junioren-Nationalspieler des Kosovo damit am kommenden Sonntag (13 Uhr, LIVE! bei kicker) gegen Dynamo Dresden von Beginn an ran.