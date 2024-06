Elversberg holt Frantz als "Leiter Entwicklung" - Verlängerung mit Co-Trainer Duarte

Die SV Elversberg stellt sich auf Funktionärsebene neu auf und verpflichtet dafür einen Ex-Profi. Ein weiterer rückt auf in eine neue Funktion. Der Co-Trainer wird mit einer Vertragsverlängerung belohnt.

Nach dem Bekanntwerden des Abgangs von Thore Jacobsen zu Drittligist 1860 München verkündete die SV Elversberg weitreichende Veränderungen auf Funktionärsebene. Der Zweitligist stellte Mike Frantz als neuen "Leiter Entwicklung" vor. Zum Aufgabenbereich des ehemaligen Profis, der 2023 seine Karriere beendet hatte, gehören in Zukunft die "Identifizierung von Entwicklungspotenzialen in allen Bereichen in Lizenzmannschaft und Übergangsbereich sowie die Umsetzung entsprechender Maßnahmen zu deren Ausschöpfung" heißt es in einem Statement der SVE.

"Mike verfügt über große Erfahrung im Profi-Fußball, er ist akribisch und wird seine neue Aufgabe mit Elan angehen. Wir freuen uns, den vielschichtigen Herausforderungen der 2. Bundesliga mit ihm im Team noch besser gerecht werden zu können", freute sich Sportvorstand Ole Book über die Verpflichtung.

Frantz spielte in seiner Laufbahn unter anderem für den saarländischen Konkurrenten Saarbrücken, Nürnberg, Freiburg und Hannover. Insgesamt blickt der 37-jährige gebürtige Saarbrücker auf 228 Bundesliga-Spiele (14 Tore), 68 Zweitliga-Partien (acht Tore) sowie 14 Einsätze in Liga 3 zurück. "Mir war es wichtig, eine Aufgabe im Fußball zu finden, von der ich inhaltlich überzeugt bin", wird Frantz zitiert. Mit den "klaren Prinzipien" in Elversberg könne sich der ehemalige Mittelfeldspieler "total identifizieren" und freut sich, sein "Wissen einzubringen und gleichzeitig viel lernen zu dürfen".

Mehr Verantwortung für Blacha -Verlängerung mit Duarte

Ein weiterer ehemaliger Spieler bekommt in Zukunft mehr Verantwortung zugeteilt. David Blacha, der nach seinem Karriereende 2023 in Meppen bei der SVE zunächst als Scout angefangen hatte, rückt auf zum "Leiter Lizenzbereich und Scouting". Der 33-Jährige habe sich "als extrem wertvoller Teil der SVE-Familie etabliert", betonte Book. "Eine breitere Aufstellung des sportlichen Bereichs ist notwendig, und dass David darin eine sehr wesentliche Rolle spielt, nur logisch."

Ebenfalls weiterhin eine wichtige Rolle in Elversberg spielt Co-Trainer Raphael Duarte. Der Luxemburger wird Chef-Coach Horst Steffen erhalten bleiben, der Vertrag des 28-Jährigen wurde "langfristig" verlängert. "Wir sehen Raphaels Wichtigkeit in der täglichen Arbeit und glauben an sein großes Potenzial", hob Book heraus. "Von daher ist es uns wichtig, gemeinsam eine Perspektive zu entwickeln, und wir sind froh, dass auch Raphael diese bei uns sieht."