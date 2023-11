Hartel trifft traumhaft unter die Latte: St. Pauli zu stark für Elversberg

Der FC St. Pauli ist weiterhin das Maß aller Dinge in der 2. Liga. Am Freitagabend setzten sich die Kiez-Kicker souverän mit 2:0 bei Aufsteiger Elversberg durch.

Elversberg blieb beim 2:1 in Magdeburg zum siebten Mal in Folge ungeschlagen, diese Serie sollte gegen den Spitzenreiter aber reißen. Horst Steffen schickte dieselbe Startelf aufs Feld, während St. Paulis Trainer Fabian Hürzeler nach dem 2:1 im Pokal gegen Schalke sechsmal rotieren ließ - unter anderem kehrte Torjäger Eggestein in die Startelf zurück.

St. Paulis Angreifer hatte nach einer Abtastphase zu Beginn die erste Torannäherung des Spiels, köpfte nach zehn Minuten aber über den Kasten. Kurz darauf zielte Eggestein aber deutlich präziser, nach einer einstudierten Ecke von Hartel, der den Ball an den Elfmeterpunkt chippte, köpfte Eggestein aus dem Stand ins linke Eck - er traf zum sechsten Mal in Folge (16.).

Bis dahin war die SVE ebenbürtig mit den Kiez-Kickern. Schnellbacher hatte die Chance auf die direkte Antwort, scheiterte aus einer Abseitsposition aber an Vasilj (20.). Auf der anderen Seite konnte sich Kristof das erste Mal auszeichnen, einen Kopfball von Eggestein lenkte er den rechten Pfosten (26.). St. Pauli wurde nun immer besser und erhöhte traumhaft auf 2:0 - Hartel jagte den Ball aus 17 Metern an die Unterkante der Latte und von dort ins Tor (31.).

Afolayan und Amenyido scheitern an der Latte

Es war im Anschluss ein sehr reifer Auftritt des Tabellenführers, der Elversberg in dessen Hälfte einschnürte und kontrolliert laufen ließ. So kam die SVE im ersten Durchgang zu keinem Abschluss mehr.

Nach Wiederanpfiff pressten die Hausherren wieder deutlich höher, nervös wurde St. Pauli dadurch aber nicht. Die Gäste verwalteten mit sicherem Spiel die Führung, ließen defensiv wenig zu, machten für die Offensive aber kaum mehr etwas - zumindest bis zur 68. Minute: Saliakas bediente Afolayan im Strafraum, dessen Schuss prallte an die Latte.

Elversberg rannte in der Schlussphase an, die SVE war aber im letzten Drittel viel zu harmlos. Vasilj musste nur bei einem Kopfball vom eingewechselten Feil eingreifen (81.). Auf der anderen Seite rettete erneut die Latte Elversberg vor dem 0:3, diesmal scheiterte St. Paulis Joker Amenyido am Gebälk (84.). In den letzten Minuten passierte nichts mehr - und so blieb es beim 2:0 für St. Pauli.

Für die Kiez-Kicker war es das zwölfte Spiel ohne Niederlage, am kommenden Freitag geht es mit einem Heimspiel gegen Hannover weiter. Elversberg trifft am Sonntag (13.30 Uhr) auf Kaiserlautern.