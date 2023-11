Schnellbachers Doppelpack leitet die Wende ein: Elversberg schlägt Paderborn und klettert

Auch nach der Länderspielpause beeindruckt die SV Elversberg weiter. Der Aufsteiger drehte die Partie gegen den SC Paderborn und gewann schlussendlich mit 4:1.

Mit dem Ziel, die grausige Heimbilanz von erst sieben Zählern aus den sechs Spielen zu verbessern, ging die SV Elversberg in das Duell mit dem SC Paderborn. Im Vergleich zum 2:1 auf Schalke vor der Länderspielpause waren keine Wechsel in der Aufstellung von SVE-Coach Horst Steffen zu erkennen, er vertraute derselben Elf.

Paderborns Trainer Lukas Kwasniok wollte hingegen nach dem 1:3 gegen Nürnberg auf drei Positionen wechseln. Hoffmeier, Schuster und Klaas rückten in die Startformation, Curda, Hansen und Grimaldi mussten mit einem Bankplatz vorliebnehmen. Beim Aufwärmen verletzte sich dann aber Verteidiger Musliu, der kurzfristig von Müller ersetzt wurde.

Klaas bringt Paderborn in Front - Schnellbacher kontert

Auf dem Rasen legte Paderborn trotz der kurzfristigen Umstellung sofort feurig los. Keine zwei Minuten waren gespielt, da tauchten erst Obermair und dann Leipertz vor dem Tor der Hausherren auf, beide Male war jedoch die Elversberger Defensive dazwischen (2.). Auf der Gegenseite zeigte sich auch Stürmer Schnellbacher sofort, er setzte seinen Kopfball jedoch neben das Tor.

Mit zunehmender Spieldauer entwickelte Elversberg mehr und mehr ein spielerisches Übergewicht, der erste Treffer ging jedoch auf das Konto der Gäste. Klaas eroberte die Kugel am SVE-Strafraum zurück, zog in die Mitte und traf mit einem gezielten Schuss zum 1:0 für den SCP (22.).

Der Gegentreffer schockte den Aufsteiger, der bislang die bessere Mannschaft gewesen war. Erst nach einigen Minuten wagte sich die SVE wieder nach vorne, kurz vor der Pause sollte dann die Antwort gelingen. Nach einem Steckpass von Sahin war Schnellbacher durch und beförderte den Ball mit Hilfe des Pfostens in die Maschen - 1:1 (41.).

Elversberg erhöht

Zwei Minuten später lag der Ball erneut im Netz, diesmal hatte Rochelt getroffen, doch eine Abseitsstellung von Stock verhinderte die Führung für die SVE (43.). Diese fiel stattdessen nach dem Seitenwechsel: Kapitän Schnellbacher vollendete einen blitzsauberen Konter der Elversberger und bezwang Huth zum 2:1 (50.).

Plötzlich war der SCP unter Zugzwang, doch spielerisch blieb Elversberg weiter überlegen. Und so sollte ein Stellungsfehler von Leipertz für den dritten Treffer sorgen. Der Mittelfeldspieler verschätzte sich bei einem Pass auf Neubauer, der so zum Strafraum ziehen und für Stock ablegen durfte. Von zwei Paderbornern abgeblockt flog dessen Schuss unhaltbar für Huth zum 3:1 in die Maschen (57.).

Neubauer besorgt den Endstand

Die Gäste zeigten nun Auflösungserscheinungen, nur wenige Minuten später durfte Rochelt frei abschließen, scheiterte aber an Huth. Beim zweiten Ball wurde Neubauer, Vorlagengeber des 3:1, von der Gäste-Defensive aber komplett vergessen und konnte so frei einnicken (60.). Die Defensive Paderborns war nun völlig überwältigt und hatte Glück, sich in der Folge nicht noch den fünften Treffer zu fangen. Zunächst tauchte wieder Neubauer frei vor Huth auf und scheiterte knapp (63.), wenig später zählte Schnellbachers dritter Treffer aufgrund einer Abseitsstellung nicht (68.).

Das Spiel war entschieden, Elversbergs Heimbilanz war um einen Sieg reicher, doch vorüber waren die 90 Minuten noch nicht. Kurz vor Ablauf der regulären 90 Minuten zeigte sich die SVE noch einmal. Huth musste sich gegen den eingewechselten Martinovic zeigen (85.), bevor Vandermersch aus kurzer Distanz den Treffer per Kopf verpasste (86.). Schlussendlich brannte nichts mehr am Heimdreier des Aufsteigers an, der dadurch merklich in der Tabelle kletterte. Auf Elversberg wartet am Sonntag (13.30 Uhr) das Gastspiel bei Hertha BSC. Paderborn empfängt zur gleichen Zeit Hannover.