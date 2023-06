Elversberg fünfmal vertreten - und ein einsamer Löwe: Die kicker-Elf der Drittliga-Saison

Die SV Elversberg ist das Überraschungsteam der 3. Liga - klar sind die Saarländer auch in der kicker-Elf der Saison namhaft vertreten. Außerdem: Ein junge Löwe und der Top-Torschütze aus Dresden.

Den Durchmarsch von der 4. in die 2. Liga hat die SV Elversberg nach einer unter dem Strich überraschend souveränen Saison eingetütet - und am letzten Spieltag auch noch die Drittliga-Meisterschaft gefeiert. Mit Abwehrmann Robin Fellhauer, Mittelfeldlenker Thore Jacobsen, Offensivspieler Julian Rochelt sowie dem Sturmduo Luca Schnellbacher und Nick Woltemade sind fünf SVE-Akteure in der kicker-Elf der Saison dabei.

Osnabrück doppelt dabei - mit viel Erfahrung

Doppelt vertreten ist ansonsten nur Mit-Aufsteiger Osnabrück: Da ist zum einen der erfahrene Abwehrrecke Timo Beermann (32) und zum anderen Dauerbrenner und Mittelfeld-Routinier Robert Tesche (36) - die beiden notenbesten Spieler ihres Kader und damit Säulen beim Last-Minute-Aufstieg.

Apropos Dauerbrenner: Torhüter Daniel Batz stand in allen 38 Drittliga-Spielen auf dem Rasen und war der beste Torhüter der Saison - satte 16-mal blieb der Keeper des 1. FC Saarbrücken ohne Gegentor. Den Aufstieg verpasste Batz am Ende der Saison aber genauso knapp wie Dynamo Dresden. Die Elbstädter durchlebten eine wechselhafte Saison. Eine der wenigen Konstanten: Toptorjäger Ahmet Arslan, der mit seinen 25 Toren folgerichtig in der kicker-Elf der Saison vertreten ist.

Zwei Talente aus Freiburg und München

Ebenfalls eine der Überraschungen der Saison: der SC Freiburg II. Die Breisgauer entsenden mit Jordy Makengo einen vielversprechenden und grundsoliden Rechtsverteidiger in die kicker-Elf. Vielversprechend ist auch die Saison von Leandro Morgalla. Das 18-jährige Toptalent gehörte zum Stammpersonal beim TSV 1860 München und ist der notenbeste Spieler aller Löwen.

pau

Die Drittliga-Elf der Saison