Elversberg entthront 1860 - Saarbrücken in Torlaune - Ingolstadt siegt wieder

Der TSV 1860 München hat sein erstes Spiel verloren. Die Löwen unterlagen der SV Elversberg deutlich und mussten die Tabellenführung abgeben. Der 1. FC Saarbrücken präsentierte sich in Torlaune, der FC Ingolstadt fand zurück in die Erfolgsspur.

Die Szenen gleichen sich: Elversberg, Saarbrücken und Ingolstadt (v.l.n.r.) hatten am Samstag Grund zum Jubeln. IMAGO/Fussball-News Saarland

1860 München verliert zum ersten Mal

1860 München hat die Tabellenspitze in der 3. Liga verloren. Im Topspiel entthronte die SV Elversberg die Löwen und setzte sich auf Rang eins. Schon zur Pause führte der forsche Aufsteiger mit 3:0. Rochelt (12.), Pinckert (27.) und Jacobsen (34., Elfmeter) brachten die Saarländer in Front. Schnellbacher legte im zweiten Durchgang nach (71.), Boyamba gelang nur noch der Ehrentreffer zum 1:4 (78.). Die Löwen haben damit nicht nur ihr erstes Spiel verloren, sie mussten die Tabellenführung auch an die punktgleiche SVE abgeben.

Jacobs Dreierpack: Saarbrücken springt auf Rang drei

Hinter dem Spitzenduo hat sich der 1. FC Saarbrücken eingereiht. Die Saarländer waren beim Gastspiel in Bayreuth in Torlaune. Einem Jacob-Doppelpack (21., 35.) ließ Uaferro (44.) noch vor der Pause das 3:0 folgen. Im zweiten Durchgang schraubten Cuni (51.), Jacob (59.) und Biada (87.) das Ergebnis in die Höhe. Während der FCS drei Punkte hinter Elversberg und 1860 rangiert, fiel Bayreuth auf den vorletzten Platz zurück.

Saarbrücken nutzte durch den Kantersieg auch einen Patzer des SC Freiburg II aus. Die Breisgauer unterlagen dem formstarken SV Wehen Wiesbaden mit 1:3 - Kehls früher Führung (7.) antworteten Hollerbach (31., Elfmeter), Froese (82.) und Prtajin (85.). Die Hessen schlossen so bis auf einen Punkt auf und stehen nun hinter Saarbrücken und Freiburg II auf Rang fünf.

Ingolstadt schafft die Trendwende

Wiederum einen Zähler hinter der Bundesliga-Reserve des SC rangiert der FC Ingolstadt. Den Schanzern gelang nach drei Spielen ohne Sieg die ersehnte Trendwende: Bech markierte gegen Waldhof Mannheim das goldene Tor des Tages per Freistoß (69.). Den hatte Mannheims Höger verursacht, der Ex-Kölner flog wegen einer Notbremse zudem mit Rot vom Feld. Ingolstadt zog in der Tabelle damit am SV Waldhof vorbei.

Nachdem Starke (32.) und Pasalic (52.) für beide Seiten getroffen hatten, gelang Zietarski kurz vor Schluss der Lucky Punch (89.). Ebenfalls spät traf auch Halles Nietfeld im Gastspiel bei Viktoria Köln. Nachdem die Domstädter durch Handle (5.) und Koronkiewiczs Elfmeter (66.) in Führung gegangen waren, verkürzte zunächst Deniz (71.). Dann rettete der HFC-Kapitän seinem Team ein Remis.