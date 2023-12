Elversberg: Eine Überraschung, die eigentlich keine ist

Das bislang erfolgreichste Jahr in der Vereinsgeschichte der SV Elversberg neigt sich dem Ende entgegen. Der Aufsteiger überwintert auf einem starken neunten Platz und kann mit dem bisherigen Saisonverlauf mehr als zufrieden sein.

Am 4. Spieltag fühlten sich all diejenigen bestätigt, die dem aus der Regionalliga durchmarschierten Dorfklub aus dem Saarland in der 2. Liga keine Chance gaben. Nach einem 0:5 zu Hause gegen die Fortuna war Elversberg Letzter. Nur, der Zweitliga-Neuling verfiel nicht in Panik und blieb sich und dem unter Trainer Horst Steffen über Jahre entwickelten Offensivstil treu - und startete durch.

Mit sieben ungeschlagenen Spielen am Stück stürmte die Steffen-Elf in die erste Tabellenhälfte. Überraschend? Für die, die Elversbergs Werdegang aufmerksam verfolgten, nicht. Und auch für den Verein selbst nicht. Er ging im Vertrauen auf seine Spielstärke selbstbewusst in seine erste Saison in Liga 2, und schloss die Hinrunde mit respektablen 24 Punkten ab.

Wenig Bedarf, auf dem Transfermarkt nachzulegen

Dass es ausgerechnet zum Ausklang eines fantastischen Jahres drei Niederlagen (1:5 bei Hertha BSC, 0:1 gegen Nürnberg, 2:3 in Karlsruhe) setzte, ist bitter für die Saarländer - zumal sie dreimal wahrlich nicht die schlechtere Mannschaft waren.

"Alle drei Spiele waren sehr eng - wir hätten uns eine noch bessere Ausgangslage für die Rückrunde erspielen können", hadert Sportdirektor Nils-Ole Book, der sich zugleich aber mit dem bisherigen Saisonverlauf mehr als zufrieden zeigt: "Die Jungs sind an ihren Aufgaben gewachsen, haben schnell adaptiert und waren die ganze Zeit sehr, sehr konzentriert." Aus diesem Grund sieht er daher auch nur wenig Bedarf, auf dem Transfermarkt nachzulegen.

Am 2. Januar geht's wieder los

Das neue Jahr 2024 läutet die SV Elversberg mit einer Trainingseinheit am Dienstag, 2. Januar (15 Uhr), ein. Nach einer Vorbereitungswoche im Saarland geht es vom 8. bis 15. Januar dann ins Winter-Trainingslager nach Malaga (Spanien). In diesem Zeitraum ist bislang ein Freundschaftsspiel terminiert: Am Samstag, 13. Januar, testet die SVE gegen den österreichischen Erstligisten RB Salzburg. Zum Rückrunden-Auftakt am Samstag, 20. Januar, kommt Hannover 96 an die Kaiserlinde.