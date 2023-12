Elversberg bindet Sickinger

Elversbergs Innenverteidiger Carlo Sickinger hat seinen Vertrag vorzeitig bis 2027 verlängert. Das 1:5 der SVE am Sonntag bei Hertha BSC verpasste Sickinger allerdings wegen einer Gelbsperre. Ansonsten ist der 26-Jährige aber bei Trainer Horst Steffen gesetzt: In 13 Partien dieser Saison stand Sickinger – zunächst im defensiven Mittelfeld, dann als Innenverteidiger – in der Startelf.