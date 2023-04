Elversberg ärgert sich über Wackler im Aufstiegsrennen: "Können wir nicht akzeptieren"

Nur noch drei Siege fehlen der SV Elversberg, um den Aufstieg in die 2. Liga auch rechnerisch perfekt zu machen. Auf dem Vorsprung ausruhen kommt für den Drittligaspitzenreiter allerdings nicht in Frage, das zeigten auch die enttäuschten Reaktionen der Spieler nach dem Rückschlag in Osnabrück.

Seit fünf Spielen war die SV Elversberg zuletzt in der Liga ungeschlagen, mit einem komfortablen Vorsprung auf den Relegationsrang im Rücken - in dieser Saison voraussichtlich Platz vier, da der SC Freiburg II nicht zum Aufstieg berechtigt ist - kann sich schon mal etwas Nachlässigkeit einschleichen. Die 0:1-Niederlage gegen Osnabrück am vergangenen Wochenende war da womöglich der richtige Weckruf zur richtigen Zeit.

"Wir müssen und können besser spielen. So eine Mannschaftsleistung können wir als Spieler nicht akzeptieren", brachte zum Beispiel Thore Jacobsen in der "Saarbrücker Zeitung" die Enttäuschung innerhalb des Teams über den Auftritt an der Bremer Brücke zum Ausdruck.

Auch Manuel Feil war nach der Niederlage angefressen: "Wir waren größtenteils selbst schuld. Wir haben viel zu ungenau gespielt im eigenen Ballbesitz, haben viele einfache Fehler gemacht, die den Gegner eingeladen haben." Unter anderem mit zwei Ballverlusten in den ersten drei Minuten, die zu zwei frühen Osnabrücker Chancen führten, "was untypisch ist für uns", wie Trainer Horst Steffen anmerkte.

Elversberg schwächelt: "Aussichtsreiche Situationen verplempert"

Die Ungenauigkeiten im eigenen Spiel waren der Knackpunkt, den Spieler und Trainer als größtes Problem am vergangenen Wochenende ausmachten. "So viele Fehlpässe kennt man von uns eigentlich gar nicht. Wenn wir so viele Fehlpässe spielen, ist auch jede Taktik egal", meckerte Robin Fellhauer. Feil ergänzte: "Wir wissen natürlich, dass Osnabrück eine starke Mannschaft ist, vor allem zuhause. Da darf man nicht so auftreten."

Steffen sah sein Team nur kurz zu Beginn der zweiten Halbzeit besser im Spiel, er habe seiner Mannschaft auch einen Treffer zugetraut, "aber die aussichtsreichen Situationen wurden teilweise auch wirklich verplempert, dementsprechend müssen wir mit der Niederlage leben". Statt Elversberg traf in der 79. Minute Ba-Muaka Simakala für Osnabrück.

SV Elversberg: Drei Siege fehlen noch

Trotz dieser Niederlage beträgt der Vorsprung auf Saarbrücken und Dresden, die aktuell punktgleich mit 56 Zählern den vierten und fünften Rang belegen, immer noch komfortable zehn Punkte. Bei noch sechs ausstehenden Spielen für die Konkurrenz würden Elversberg, das selbst noch sieben Spiele vor der Brust hat, drei Siege reichen, um den Aufstieg in die 2. Liga perfekt zu machen.

"Aber die paar Siege muss man auch erstmal schaffen", warnte Steffen, der nichts davon wissen wollte, dass sein Team den Saisonendspurt womöglich zu locker angehen könnte angesichts des Vorsprungs. "Grundsätzlich gehen wir nie etwas locker an", betonte der 54-Jährige.

Das Restprogramm der 3. Liga So geht es für Elversberg und Co. weiter

Die fehlerbehaftete Leistung seines Teams sei "hin und wieder" nur "menschlich". "Die Mannschaft ärgert sich genauso und sitzt nicht in der Kabine und sagt: 'Schwamm drüber'", so Steffen. "Jeder weiß, dass wir nicht unsere Top-Leistung gebracht haben." Am kommenden Samstag hat Elversberg die Chance, dies im Heimspiel gegen Erzgebirge Aue wieder gutzumachen. "Der Auftritt tut ein bisschen weh, vielleicht bringt uns das etwas Wut für nächste Woche. Das kann auch gut sein", sagte Feil.