Elvedis Rückkehr sorgt für Domino-Effekt

Das Comeback naht. Überraschend käme es nicht, wenn Nico Elvedi sogar schon im Derby beim 1. FC Köln wieder in der Gladbacher Startelf auftaucht.

Klarheit herrscht vermutlich erst am Samstag. Doch die Andeutungen von Hütter lassen darauf schließen, dass der Trainer eine Startelf-Nominierung von Elvedi ernsthaft in Erwägung zieht. Anfang des Monats hatte sich der Schweizer im Auswärtsspiel bei Mainz 05 (1:1) eine Bandverletzung an der Gelenkkapsel/Fußwurzel zugezogen und war seitdem ausgefallen.

Er war mit der Länderspielpause nur drei Wochen raus und ist auch schon wieder länger im Training. Es schaut schon wieder relativ gut bei ihm aus. Adi Hütter

Inzwischen ist Elvedi im Mannschaftstraining wieder richtig dabei und voller Tatendrang. "Er war mit der Länderspielpause nur drei Wochen raus und ist auch schon wieder länger im Training. Es schaut schon wieder relativ gut bei ihm aus", sagte Hütter am Donnerstag.

Der Verweis darauf, dass Elvedi durch die Verletzung nicht allzu viel Rückstand aufgebaut habe, lässt erahnen, dass der Trainer zeitnah wieder voll mit dem Nationalspieler plant. Vielleicht reicht es ja schon in Köln für die Anfangsformation. Sollte es am Samstag soweit sein, führt Elvedis Rückkehr Elvedis zu einigen Verschiebungen in der Mannschaft. Was für Hütter mehr Optionen bedeutet, heißt für einzelne Spieler, dass sie ihren Platz verlieren könnten. Elvedis Comeback löst einen Domino-Effekt aus.

So könnte der Domino-Effekt aussehen - Neuhaus oder Herrmann wackeln

Betroffen sein könnte zum Beispiel Florian Neuhaus. Trotz zweier Tore in den vergangenen zwei Spielen und ansteigender Formkurve droht die Rückversetzung auf die Bank. Nimmt Elvedi in der Dreierkette den Platz zwischen Matthias Ginter und Ramy Bensebaini ein, wird Denis Zakaria wieder frei fürs Mittelfeld. Dass Hütter dann auf ein Zentrum mit Zakaria und Manu Koné setzt, ist so gut wie sicher. Neuhaus, zuletzt Konés Partner vor der Abwehrreihe, müsste weichen. Denn von der Position her etwas weiter vorne dürfte auch an Jonas Hofmann und Lars Stindl in der Form des Spiels gegen die SpVgg Greuther Fürth (drei Assists beim 4:0-Sieg) kein Vorbeikommen sein.

Die andere Möglichkeit: Zakaria bleibt in der Dreierkette, Elvedi verteidigt links innen - und Bensebaini rückt raus auf den linken Flügel. Das würde wohl Patrick Herrmann den Platz kosten. Gegen Greuther Fürth kam Herrmann für den Job auf der rechten Seite in die Mannschaft, während Joe Scally nach links wechselte. Spielt dort Bensebaini, heißt das Pendant auf rechts eher Scally als Herrmann. Und Neuhaus würde weiter neben Koné im Mittelfeld auflaufen.

Voraussetzung für derlei Gedankenspiele ist, dass Hütter am zuletzt erfolgreichen System mit Dreierkette festhält. Stellt der Coach auf Viererreihe um, wäre auch in diesem Fall Zakaria fürs Mittelfeld frei - und das könnte für Neuhaus die Bank bedeuten.