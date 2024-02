Elvedi und Seoane erkennen das Gladbacher Leid

Mit 0:2 ging Borussia Mönchengladbach in Leipzig baden, bleibt damit in Nähe zur akuten Abstiegszone stecken. Was dabei vor allem ins Auge stach: die Null. Denn einmal mehr strotzte das Angriffsspiel der Fohlenelf nicht vor Esprit.

Erkennt die Schwachstellen seiner Gladbacher Mannschaft in diesen Tagen: Trainer Gerardo Seoane. IMAGO/Jan Huebner