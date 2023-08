Eltersdorf-Coach Eigner: "Wir müssen nicht aufsteigen"

Mit drei Siegen ist der SC Eltersdorf perfekt in die neue Saison gestartet, blieb nun jedoch gleich doppelt bei diesen neun Punkten hängen.

War es am vergangenen Samstag noch ein Gewitter, das den SC Eltersdorf in Neumarkt ausbremste und zum Spielabbruch führte, mussten sich die Quecken am Dienstag mit 1:2 beim Tabellenführer ASV Cham geschlagen geben. "Eine ärgerliche Niederlage, gerade weil sich beide Teams gefühlt bereits mit dem Remis abgefunden hatten", kommentiert Trainer Bernd Eigner die Geschehnisse in der Oberpfalz, "es war ein Spiel auf Augenhöhe, bei dem wir in der ersten Halbzeit durchaus die Chancen aufs 2:0 hatten, gerade zu Beginn der zweiten Hälfte aber unter Druck geraten sind."

Kurz vor Spielende wurde dem SCE dann ein einfacher Ballverlust im Spielaufbau zum Verhängnis. Zwar konnte die Eltersdorfer Defensive die Gefahrensituation mit einem Foulspiel zunächst bereinigen, doch der anschließende Freistoß aus dem Halbfeld sorgte für den bitteren Knockout beim Primus (14 Punkte aus sechs Spielen). "Die Fahrt nach Hause war dann natürlich blöd, in Summe wirft uns diese Niederlage aber nicht um", richtet Eigner den Blick bereits nach vorne, "sollten wir am Freitag gewinnen, bin ich mit vier Siegen aus fünf Spielen absolut zufrieden."

Charaktertest gegen den Tabellenletzten

Auf dem Papier stehen die Chancen hierzu nicht schlecht - schließlich gastiert mit dem SV Donaustauf der sieglose Tabellenletzte in Erlangen. Vorsicht ist dennoch geboten, einerseits schloss der SVD die Vorsaison auf Platz fünf ab, andererseits trennten sich die Donaustaufer zu Wochenbeginn von ihrem Trainer Stefan Wagner. "Wenn wir den Gegner unterschätzen, machen wir schon vor Spielbeginn den ersten Fehler", fordert er zur Seriosität, "zwar hat der Gegner einen Umbruch zu bewältigen und ihr Torjäger Lukas Dotzler fehlt verletzt - im Pokal haben sie sich gegen Buchbach aber sehr gut aus der Affäre gezogen." 0:2 hieß es aus Sicht des SVD gegen den Regionalligisten nach 90 Minuten am Dienstag - ein Grund mehr für Eltersdorf die Basics nicht zu vernachlässigen: "Die werden rennen und fighten. Wenn wir unsererseits genauso kämpfen wie Donaustauf, können wir das Spiel auf unsere Seite ziehen."

Attraktiver Fußball mit einer eingeschworenen Truppe

Mit dann zwölf Punkten würden sich die derzeit Siebtplatzierten Eltersdorfer trotz zweier weniger ausgetragenen Spielen wieder Richtung Spitzengruppe schieben - eine Positionierung, mit der man sich in Erlangen durchaus anfreunden kann. "Ein realistisches Ziel ist ein Platz von eins bis sechs. Um ganz vorne reinzustoßen, hängt viel von Verletzungen und ein bisschen Spielglück ab. Wir waren letzte Saison zwar Dritter, müssen aber definitiv nicht aufsteigen. Wir haben keine fünf oder sechs Regionalligaspieler verpflichtet, sodass ich den Aufstieg als Pflicht ausrufen könnte - dazu haben wir auch gar nicht die finanziellen Möglichkeiten. Wir wollen attraktiven Fußball mit einer eingeschworenen Truppe bieten - bisher habe ich da ein gutes Gefühl", skizziert Eigner die Ziele der noch jungen Saison.

Breites Feld an der Spitze

Mit einer solchen eingeschworenen Truppe lassen sich auch die Widrigkeiten meistern, die im Saisonverlauf warten - oder aktuell bereits vorhanden sind: "In Cham haben uns acht Spieler gefehlt - glücklicherweise haben wir diese Saison einen breiteren Kader als zuvor", plagen die Quecken derzeit Verletzungssorgen. Immerhin reichte es für Kapitän Maximilian Göbhardt in der Oberpfalz nach seiner Verletzung im Auftaktspiel wieder für einen Kurzeinsatz. "Natürlich fehlt er uns mit seiner Präsenz gerade in solchen Spitzenspielen wie in Cham. Wir wollen jedoch kein Risiko eingehen und müssen uns wohl noch drei bis vier Wochen gedulden müssen, bis er wieder vollständig einsatzfähig ist."

Ein mögliches Ziel für das Comeback in der Startelf könnte das finale Spiel der vier in Folge anstehenden Heimspiele sein - schließlich wartet dort mit dem Regionalligaabsteiger aus Eichstätt ein weiteres vermeintliches Spitzenspiel. "Neben dem VfB zähle ich mit Hankofen den zweiten Absteiger aus der Regionalliga ebenso zu den Favoriten. Dazu Cham, die sich gut verstärkt haben, und Gebenbach als Vorjahreszweiten. Wir können ebenfalls oben dabei sein, wenn wir die Verletzungsprobleme in den Griff bekommen", stellt Eigner fünf Teams Chancen auf den Sprung in die Regionalliga aus, "die Prognose ist aber ohne Gewähr, da ich noch nicht alle Mannschaften kenne. Klar ist allerdings, dass es in der Bayernliga keine Mannschaften mehr gibt, die man im Vorbeigehen schlägt." Eine Aussage, die vor allem fürs kommende Spiel zutreffend ist - der SV Donaustauf wird schließlich auch als Tabellenletzter die Punkte nicht kampflos in Eltersdorf lassen.