Früh übt sich, wer ein Meister werden will: Viele Menschen kennen diesen Spruch - und ebenso viele Handballer wollen, egal in welchem Alter und welcher Liga, auch gerne Meister werden. Für zwei- bis vierjährige Kinder spielt das jedoch keine Rolle, denn für sie steht der reine Spaß an Ball und Bewegung im Vordergrund. Am "Tag der Vielfalt" präsentiert die IG Handball eine Schnupperstunde für "Eltern-Kind-Handball".

Spaß von Anfang an - mit und ohne Ball - steht beim Eltern-Kind-Handball im Vordergrund. THE

Spaß von Anfang an - und noch früher: Ballspielgruppen und Minitraining starten in den meisten Vereinen erst ab vier Jahren. Beim "Eltern-Kind-Handball" können schon zwei- bis vierjährige Kinder durch die Halle toben und gemeinsam mit ihren Eltern erste Bewegungs- und Ballerfahrungen sammeln.

Beim Handballtraining für Kleinkinder stehen jedoch weder Ergebnisse noch die exakten Handballregeln im Fokus - und der Ablauf der Übungsstunde ist nicht unbedingt mit einer "echten" Handball-Trainingseinheit vergleichbar. Den Kindern soll vielmehr spielerisch ermöglicht werden, erste Erfahrungen mit dem Handball zu sammeln.

Lauf- und Bewegungsübungen (auch mit Bänken, Kästen und Turnmatten) gehören genauso zum Training wie einfache Wurf-, Prell- und Passübungen mit verschiedenen Bällen. Dabei sind die Eltern in das Training mit eingebunden, indem sie Hilfestellung leisten, ihr Kind unterstützen und aktiv mitmachen.

Beim Stadtteilverein T.H.-Eilbeck aus Hamburg wurde 2010 erstmals Eltern-Kind-Handball angeboten - allerdings von Anfang an bewusst nicht als regelmäßige Trainingseinheit, sondern als begrenztes sechswöchiges Angebot. Seitdem wird der Kurs in unregelmäßigen Abständen immer wieder neu ausgeschrieben, zuletzt im September 2023. Bei der ebenfalls in Hamburg ansässigen SG Wilhelmsburg geht man einen anderen Weg, dort findet die Einheit für die "Krümelmonster" jede Woche statt.

Die Intention ist jedoch die gleiche: Kinder in Bewegung bringen und an den organisierten (Handball-)Sport gewöhnen. "Wir haben immer wieder die Erfahrung gemacht, dass Eltern ihre vier Jahre alten Kinder bei den Minis anmelden wollten, diese sich aber häufig nicht getraut haben, in einer größeren Gruppe mit anderen Kindern ohne die Eltern Sport zu machen", erinnert sich Abteilungsleiter Hannes Haselow an die Anfänge des Kurses. "Durch das Eltern-Kind-Handball gewöhnen sich die Kinder schon einmal an die große Halle und den Ablauf eines Trainings - und der Einstieg in die Minis fällt leichter."

Schnupperstunde Eltern-Kind-Handball

Hinweis: Beim Eltern-Kind-Handball steht der Spaß an der Bewegung im Vordergrund. Deshalb nimmt die freie Spielzeit in jeder Stunde einen großen Teil ein. Die Erfahrung hat gezeigt, das gerade die jüngeren Kinder nicht in der Lage sind, 60 Minuten einem gemeinsamen Programm aufmerksam zu folgen - was in dem Alter völlig verständlich ist.

In der freien Spielzeit, die sich an die erste Trainingshälfte mit verschiedenen Spielen und Übungen anschließt, können die Kinder gemeinsam mit ihren Eltern die Halle und die Geräte frei nutzen. Um das Training jedoch wieder gemeinsam zu beschließen, empfiehlt sich ein Abschlussspiel bzw. ein Abschlusslied, wie es auch beim Kinderturnen bekannt ist.

Aufwärmen zur Musik (5 Min.)

Jede Stunde wird mit einem gemeinsamen Aufwärmen zur Musik begonnen. Der Übungsleiter/Trainer macht einfache Bewegungen vor (vorwärts bzw. rückwärts laufen, krabbeln, wie ein Frosch hüpfen etc.) und die Kinder und Eltern ahmen diese nach. Stoppt die Musik, bleiben alle in der Bewegung erstarrt stehen und der Trainer gibt eine neue Aufgabe vor. Anschließend läuft die Musik weiter und die neue Aufgabe wird ausgeführt, bis die Musik wieder stoppt…

Variation: Es wird ein Ball hinzugenommen und in die Übungen eingebaut (Ball rollen, hochwerfen, schießen, so weit werfen wie es geht)

"Ballgefühl" mit Bohnensäckchen (10 Min)

Jedes Kind und jedes Elternteil bekommt ein Bohnensäckchen, da diese zunächst einfacher zu greifen sind als ein Ball. Der Trainer gibt verschiedene Aufgaben vor (hochwerfen, weitwerfen, auf dem Kopf balancieren etc.) und die Teilnehmer führen die Übungen aus. Sollten die jüngeren Kinder die Anweisungen zunächst nicht verstehen, versuchen die Eltern sie durchs Vormachen mit dem eigenen Bohnensäckchen gezielt dazu zu animieren. Zum Abschluss stellen sich die Eltern breitbeinig hin und die Kinder versuchen, das Bohnensäckchen zwischen den Beinen ihrer Eltern hindurchzuwerfen.

Variation: Jedes Elternteil bekommt einen Reifen. Die Kinder sollen nun das Bohnensäckchen durch den Reifen werfen. Anschließend werden die Rollen getauscht und die Kinder dürfen den Reifen halten.

Schwänzchenfangen (5 Min.)

Jedes Kind und jedes Elternteil bekommt ein "Schwänzchen" (ein Stück Absperrband, ein Leibchen o.ä.), das hinten in die Hose gesteckt wird. Nun versuchen die Kindern, ihren Eltern das Schwänzchen zu klauen und umgekehrt.

Parcours (10 Min.)

Es wird ein Parcours aufgebaut - beispielsweise eine Weichbodenmatte als Startpunkt, zwei Bänke, ein Hütchenslalom und eine kleine Matte sowie eine Markierung mit Schaumstoffbalken an der Vier-Meter-Linie plus Ballkiste, Hütchen auf einer Bank im Tor). Die Kinder überwinden mit Hilfestellung der Eltern den Parcous und werfen zum Abschluss auf die Hütchen. Jedes Kind darf dreimal werfen, dann geht die Runde von vorne los.

Freie Spielzeit (25 Min)

Der Parcours bleibt aufgebaut, zudem werden verschiedene Materialien (Rollbretter, verschiedene Bälle, Reifen etc.) zur Verfügung gestellt. Hütchen können auf einer Bank weiterhin zum Abwerfen zur Verfügung gestellt werden, ebenso lassen sich weitere

Fischer, Fischer, wie tief ist das Wasser? (5 Min.)

Kinder und Eltern stellen sich an einer Hallenseite auf. Ein bis zwei Fänger bestimmen (entweder Elternteil plus Kind oder eines der älteren Kinder alleine), welche sich an der gegenüberliegenden Hallenseite aufstellen.

Kinder und Eltern: "Fischer, Fischer, wie tief ist das Wasser?"

Fänger (nennt Wassertiefe): "Fünf (zehn, zwanzig…) Meter tief"

Kinder und Eltern: "Wie kommen wir da rüber?"

Fänger (gibt Aufgabe vor): "Krabbeln, hüpfen, wie ein Hubschrauber"

Kinder und Eltern versuchen auf die vorgegebene Weise auf die andere Hallenseite zu kommen. Werden sie gefangen, werden sie ebenfalls Fänger

Abschlusskreis

Gemeinsamer Abschluss mit einem Lied und Verabschiedung

"Mehr als nur ein Handballspiel"

Die IG Handball e.V. präsentiert am heutigen "Tag der Vielfalt" eine bunte Mischung von Personen und Wegen, die den Handball abseits des ergebnisorientierten Spitzenhandballs mit Leben füllen.

"Als IG Handball wollen wir der Sportart Handball eine Stimme geben - auch und gerade den Protagonist:innen und Themen, die anders als unsere National- und Bundesligaspieler nicht wöchentlich in der Öffentlichkeit stehen", sagt Christoph Döring, Vorsitzender der IG Handball. "Denn so wichtig die deutschen Nationalmannschaften als Zugpferde sind und so stolz wir auf die stärkste Liga der Welt und ihre Vereine sind: Der Handball hat so viel mehr Facetten, denn er ist eine Sportart für alle Menschen."

» Mehr als nur ein Handballspiel - Tag der Vielfalt.