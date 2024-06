Elsniks Kampfansage: "Sag niemals nie!"

Außenseiter Slowenien überrascht in EM-Gruppe C, trotzt auch den favorisierten Serben einen Punkt ab - und dennoch wirkt der ein oder andere in den Reihen der Elf von Trainer Matjaz Kek am Donnerstagabend niedergeschlagen.

Timi Elsnik verpasste es, seinen starken Auftritt mit einem Tor zu krönen. IMAGO/DeFodi