Elsner übernimmt bei Stade Reims

Stade Reims hat einen neuen Trainer gefunden. Luka Elsner wird den französischen Erstligisten übernehmen, der 41-jährige Slowene hatte Le Havre in der vergangenen Saison zum Aufstieg in die Eliteklasse geführt. Reims belegte in der vergangenen Saison den neunten Platz, von Will Still hatte sich das Team aus dem Nordosten Frankreichs drei Spieltage vor Schluss getrennt.