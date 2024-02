Ellefsen á Skipagøtu: Richtungsweisendes Spiel gegen Kielce

Bei der Handball-EM hat er mit den Färöer Inseln für Furore gesorgt, mittlerweile ist Elias Ellefsen á Skipagøtu mit dem THW Kiel wieder im Alltag gefordert - heißt heute (20.45 Uhr): Champions League gegen Industria Kielce.

Die Färinger waren eine große Bereicherung für die Handball-EM in Deutschland, auch wenn sie nach der Vorrunde und zwei Niederlagen gegen Slowenien und Polen ausscheiden mussten. "Wir kommen wieder", wird Ellefsen á Skipagøtu auf der EHF-Homepage zitiert.

EM war "eine wirklich große Sache"

"Wenn du weißt, dass zehn Prozent der gesamten Bevölkerung deines Landes gekommen sind, um dich anzufeuern, macht dich das sehr, sehr stolz. Und wir schulden den Fans ein riesiges Dankeschön. Das war eine wirklich große Sache für unser Volk und für uns", sagt der Spielmacher.

"Das waren tolle Momente in Berlin, als alle die Nationalhymne gesungen haben. Und am Ende haben uns sogar Leute aus anderen Ländern angefeuert, weil wir sympathische Außenseiter waren. Jetzt sind wir auf der Handball-Landkarte angekommen - dank unserer Leistungen, aber auch dank unserer tollen Fans", so Ellefsen á Skipagøtu.

Kielce-Spiel "richtungsweisend"

In der Champions League ist der 21-Jährige mit 33 Toren bereits Kiels zweitbester Torschütze (vier Treffer hinter Niclas Ekberg). Nach dem frühen Ausscheiden im Pokal und dem großen Rückstand auf das Spitzenduo Magdeburg und Berlin (acht Zähler) in der Liga geht es für die Kieler um das Weiterkommen in der Champions League.

In der Gruppe A haben sie drei Punkte Vorsprung auf die punktgleichen Verfolger Aalborg und Kielce. "Das Spiel gegen Kielce (...) ist für uns schon ein richtungsweisendes Spiel. Wir hoffen, die Play-offs zu überspringen und auf dem ersten Platz unserer Gruppe zu bleiben", sagt Ellefsen á Skipagøtu.

Ziel Köln

Der junge Spielmacher hat für seine erste Saison beim THW Kiel noch ein Traumziel - die Lanxess Arena in Köln. Dort findet neben dem Final4 um den DHB-Pokal, das THW frühzeitig verpasst hat, auch das Finalturnier der Champions League statt.

"Nachdem ich mit den Färöern in Berlin vor über 13.000 Fans gespielt habe, ist es natürlich mein Traum, in Köln vor 20.000 Fans zu spielen", sagt er. "Ich habe gehört, dass sogar einige Fans von den Färöer Inseln schon Karten gekauft haben - ich hoffe, dass ich sie dort sehen werde", wird Elias Ellefsen á Skipagøtu vom EHF-Pressedienst zitiert.