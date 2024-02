Elitärer Kreis: Görner startet Pro-Lizenz-Ausbildung mit nur 28 Jahren

Tim Görner tritt einem elitären Kreis bei. Der erst 28-jährige Chefcoach des FSV Frankfurt wurde als einer der jüngsten Teilnehmer zur höchsten Trainerausbildung, der Pro Lizenz, zugelassen. Damit tritt der Bornheimer in die Fußstapfen von Trainern wie Julian Nagelsmann.

Beim ersten Mal ist es schon passiert. Tim Görner, 28 Jahre, gehört zum erlesenen Kreis der Trainer, die in diesem Jahr die Pro Lizenz erhalten wollen. So jung wie der Coach des FSV Frankfurt waren mit Beginn der höchsten Ausbildungsstufe nur wenige, etwa Julian Nagelsmann. Ist dies womöglich ein Indiz für eine sehr erfolgreiche Laufbahn im schillernden Fußballgeschäft? "Das wird kein Selbstläufer", wiegelt Görner flugs ab. Die Bundesliga sei auch nicht sein Ziel. "Ich möchte eine Perspektive haben, mich weiterentwickeln, keine Rückschritte machen", sagt Görner, der seit seiner Geburt FSV-Mitglied ist - das überrascht nicht, denn sein Vater Michael ist der aktuelle Präsident des Vereins.

Für Görner junior sei es auf jeden Fall eine große Ehre, beim 70. Pro-Lizenz-Lehrgang dabei zu sein. Überhaupt habe er sich erstmalig dafür bewerben können, die Voraussetzungen erfüllt. Seit nunmehr knapp zwei Jahren ist der Frankfurter für den Klub aus dem Stadtteil Bornheim verantwortlich. Nach dem Rücktritt von Thomas Brendel im März 2022 hatte der damals 26-jährige Co- und U-19-Trainer den Schritt gewagt, eine Mannschaft zu übernehmen, in der jeder zweite Spieler älter war als er. Es war eine enge Angelegenheit, nur aufgrund der besseren Tordifferenz gegenüber der SG Sonnenhof Großaspach konnte der Abstieg verhindert werden.

2022/23 blühte Görner mit seiner Truppe, die er ständig verjüngte, auf. Er führte sie auf den 5. Platz - so gut schnitt der FSV seit dem Sturz aus der 3. Liga (2017) nicht ab - und holte den Hessenpokal. Im vorderen Drittel etablieren, so lautete vor Saisonstart der Jahresplan. Doch die Schwarz-Blauen enttäuschten oft, bedingt aber auch durch häufige Fluktuation wegen Verletzungsmisere. Kritik, auch an Görner, hielt sich daher in Grenzen.

Mit Cas Peters, der nach nur einem halben Jahr zurückgekehrt ist, will sich der FSV nun schleunigst aus der gefährdeten Zone verabschieden und ins Tabellenmittelfeld vorstoßen. "Die Erwartungshaltung ist riesig, auch von Cas. Er muss aber auch erst mal wieder in Schwung kommen", sagt Görner. Im Sommer hatte Peters den FSV verlassen - als mit Abstand bester Torschütze (22 Treffer) im Südwesten. Doch bei Alemannia Aachen fand er sich nicht zurecht. Während die Schwarz-Gelben in der West-Gruppe bis an die Tabellenspitze vorstießen, kam der Niederländer nicht über die Rolle des Ersatzspielers hinaus (sechs Einsätze, kein Tor).

Mit Beginn des Pro-Lizenz-Lehrgangs in der letzten Januarwoche traf Görner auch auf Alemannia-Trainer Heiner Backhaus. Ob da etwa noch Wechseldetails besprochen wurden? "Nein, in den finalen Zügen habe ich mit Transfers nichts mehr zu tun. Auf Small-Talk-Basis haben wir darüber gesprochen", sagt Görner dazu. Das Leihgeschäft bis zum 30. Juni 2025 wurde durch die Personalie Aziz Bouhaddouz begünstigt. Der 36-jährige Mittelstürmer war im Sommer vom Drittligisten MSV Duisburg gekommen, konnte die Erwartungshaltung aber nur ansatzweise erfüllen in 14 Einsätzen (ein Tor) - und gab noch vor Weihnachten seinen Rücktritt bekannt.

Das erste Spiel der Restrunden bestreiten die Bornheimer am 2. März. Zu Beginn wird es gleich ernst, wartet mit dem FC-Astoria Walldorf doch ein direkter Konkurrent auf die Mannschaft von Tim Görner.