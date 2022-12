Elitären Kreis um Pelé abgehängt: Mbappé bricht Final-Rekorde

Kylian Mbappé verankert sich immer tiefer in den französischen Geschichtsbüchern - mit zarten 23 Jahren.

Er hat vier Tore in WM-Finals erzielt: Kylian Mbappé. imago images

Am Sonntagnachmittag hatte im Lusail Iconic Stadium kaum einer mehr mit Frankreich gerechnet. Zum ersten Mal seit Erfassung der Daten hatte eine Mannschaft in einer ersten Hälfte eines WM-Finales nicht einen einzigen Schuss abgegeben. Zudem hatte die Equipe Tricolore keine einzige (!) Ballberührung im gegnerischen Strafraum in den ersten 45 Minuten vorzuweisen. Und lag nach Toren von Lionel Messi sowie Angel di Maria verdient mit 0:2 zurück.

Nationaltrainer Didier Deschamps tauschte noch vor der Pause seine Offensivkräfte Ousmane Dembelé und Olivier Giroud gegen Gladbachs Marcus Thuram und Frankfurts Randal Kolo Muani aus. Später wurde auch der bei der WM überragende Antoine Griezmann vorzeitig vom Platz geholt. Einzig Kylian Mbappé beließ Deschamps in seiner Offensive auf dem Platz.

Aus gutem Grund, wie der Verlauf des Finals zeigen sollte: Mbappé glich das Spiel - auf Vorlage von Kolo Muani und Thuram - binnen nicht einmal zwei Minuten aus. Der Stürmer von Paris St. Germain war damit der erste Spieler seit dem Brasilianer Ronaldo im Endspiel gegen Deutschland (2:0) im Jahr 2002, der in einem WM-Finale doppelt traf.

Nur Mbappé und Hurst mit Dreierpack in einem Finale

In der Verlängerung erzwang Mbappé mit seinem Ausgleichstreffer zum 3:3 auch noch das Elfmeterschießen. Es waren für Mbappé die Treffer sechs, sieben und acht bei der Winter-WM in Katar - womit er Torschützenkönig wurde. Wann ein Spieler letztmals acht Tore bei einer einzigen WM-Endrunde erzielt hatte? Ronaldo im Jahr 2002. "Il Fenomeno" war zum damaligen Zeitpunkt 25 Jahre und 281 Tage alt.

Mbappé übertraf am Finaltag mit gerade einmal 23 Jahren und 363 Tagen einen elitären Kreis, der Ronaldo verwehrt geblieben war. Es hatte zuvor vier Spieler gegeben, die drei Tore in WM-Endspielen erzielten: Vava, Pelé (beide Brasilien), Geoff Hurst (England) und Mbappés Landsmann Zinedine Zidane.

Nur Mbappé und Hurst markierten drei Treffer in einem einzigen WM-Finale, doch einzig Mbappé, der schon beim Triumph 2018 im Finale getroffen hatte, steht nun bei vier Finaltoren, die es ab sofort zu schlagen gilt. Die Schlagzeilen am Montag gehören allerdings seinem Vereinskollegen Lionel Messi, der auch noch einen zweiten Finaltreffer erzielte und seine ohnehin von Erfolgen gepflasterte Karriere im Elfmeterschießen mit dem ersten WM-Titel krönte.