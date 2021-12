Eligella XMAS CUP am 14.12 mit 30.00 Euro im Pott

Das größte FIFA Turnier des Jahres steigt am 14.12.2021 - veranstaltet von Elias Nerlich und RABONA in Hamburg. kicker eSport ist Medienpartner und Sponsor und berichtet über die Veranstaltung.

Kurz vor Weihnachten lädt Deutschlands derzeit wichtigster FIFA Content Creator Elias Nerlich in den hohen Norden. Bei kalten Temperaturen und sogar dem ersten Schnee wagt Nerlich etwas nie Dagewesenes:

Der "Eligella XMAS CUP" in der Hansestadt ist mit der offiziellen EA-Lizenz ausgestattet. Als ersten Content Creator ist es Elias Nerlich gelungen, den großen Publisher mit ins Boot zu holen. Und nicht nur der ist mit von der Partie: Auch kicker eSport ist Teil des Cups, als Sponsor und Medienpartner.

Unter Einhaltung der Corona-Bestimmungen werden sich namhafte Profis und Qualifikanten den Controller in die Hand geben.

Gerade mit dem ausgefallenen FIFAe World Cup in den vergangenen beiden Jahren, bietet der Eligella XMAS CUP eine letzte Chance vor Ablauf der Jahresfrist, eine hochdotierte Auszeichnung einzuspielen - Im Pott sind 30.000 Euro!

Spannung versprechendes Starterfeld

Mit Weltmeister 'MoAuba' und dem Deutschen Meister 'RBLZ_UMUT' treten nicht nur die eFootballer des Jahres 2019 und 2020 an. Dazu gesellen sich hochrangige Namen wie 'MegaBit', 'DullenMike', 'Musti' und 'Lefti'.

Mit dem Wolfsburger 'Salz0r', dem Bochumer 'BeneCR7x', dem Bremer 'Predator' und dem Ingolstädter 'TimoX' treten ebenfalls weitere bekannte Spieler aus der Virtual Bundesliga Club Championship an.

24 Personen wurden von Nerlich direkt ausgewählt, weitere acht konnten sich im Vorfeld für das außergewöhnliche Turnier qualifizieren. Die 32 Auserwählten werden derzeit von Nerlich auf Twitter und Instagram in acht spannungsgeladene Gruppen aufgeteilt.

Ein einzigartiges Turnier

Bisher konnte 'EliasN97' innerhalb der regulären Eligella Cups lediglich 2.000 Euro ausschütten. Ohne EA SPORTS im Schlitten sind Gelder für private Turniere begrenzt. Dass Nerlich es als bisher erster Content Creator geschafft hat, die Lizenz zu erhalten, unterstreicht noch einmal seine Bemühungen innerhalb der FIFA-Community.

Mit der 15-fachen Summe des ursprünglichen Preisgeldes wächst nicht nur das Interesse, sondern auch das Prestige des Cups.

Produziert wird der XMAS CUP von den Turnierveranstaltern und Broadcastern MateCrate in Hamburg.

kicker eSport als Sponsor und Medienpartner

kicker eSport ist als Medienpartner und Sponsor mittendrin. Nicole Lange, Projektmanagerin für den eSport beim kicker, sieht die Veranstaltung als schönen Abschluss eines "aufregenden Jahres", der zugleich neue Chancen für 2022 eröffnet, den eSport-Bereich bei kicker weiter auszubauen.

Nerlich sagt zu der Kooperation: "Wir haben in den Gesprächen schnell gemerkt, dass wir alle das gleiche Ziel verfolgen: den eSport noch populärer zu machen. Aus unserer Zusammenarbeit heraus können beide Seiten, also ich als Host und Content Creator sowie der kicker als etabliertes, journalistisches Medium, von entstehenden Synergien profitieren. Diese sehe ich insbesondere in den Bereichen der Reichweite sowie dem Spieletitel-übergreifenden Know-How."

Laut Lange sei die Zusammenarbeit für beide Seiten eine große Chance. Mit einem stark besetzen Teilnehmerfeld könne sich der FIFA-Sport von seiner besten Seite zeigen.

Eine Garantie für einen spannenden Abend mit hochklassigem FIFA-Sport verspricht der Eligella XMAS Cup in jedem Fall. Die hitzigen Duelle können am 14. Dezember 2021 live auf dem kicker eSport eigenen Twitch-Kanal verfolgt werden.