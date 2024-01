Elias Kofler soll für "Überraschungseffekt" sorgen

Pünktlich zum Hauptrundenstart hatte Österreich seinen Kader noch einmal verstärkt. Elias Kofler wird den Rückraum vom Team Austria verstärken. Beim 30:29 über Ungarn schnupperte der Potsdamer schon einmal die EM-Atmosphäre, eingesetzt hat ihn aber Nationaltrainer Ales Pajovic nicht.

"Es ist immer wichtig, dass jeder bereit ist, der auf der Bank ist. Wir Führungsspieler werden Minuten zum Ausruhen brauchen, er muss einfach bereit sein, wenn er die Chance hat und die nutzen. Wir wissen, dass er die Qualität hat - er ist sehr schnell im Eins-gegen-Eins und hat dort seine Stärke und die soll er auch zeigen, wenn er die Chance bekommt", erklärte Lukas Hutecek vom TBV Lemgo mit einem blauen rechten Auge in der Mixed-Zone nach der gestrigen Partie.

"Lukas Hutecek ist nicht bei 100%, er hat ein Problem mit dem Knie - aber der wilde Hund schafft wieder mal 60 Minuten. Janko Bozovic konnte nicht spielen, Boris Zivkovic war auch angeschlagen und dann kommt Markus Mahr und macht seine Sache ganz gut. Jeder gibt immer 100%, egal wieviel Minuten er bekommt", umriss Constantin Möstl nach dem Spiel die Personallage.

"Man sieht, dass wir müde sind und auch mal Pausen brauchen", erklärte auch Boris Zivkovic, der immerhin von Youngster Markus Mahr die Verschnaufpausen erhielt, nachdem Janko Bozovic erkrankt keine Option war und betonte: "Elias Kofler wird sicherlich zum Einsatz kommen. Er hat die letzte Zeit bewiesen, dass er sowohl im Verein wie auch im Nationalteam spielen kann."

Blickt man auf die Einsatzzeit in den vier Partien, dann haben mit Spielmacher Lukas Hutecek (217 Minuten) und Linksaußen Sebastian Frimmel (205) zwei Spieler schon die Marke von 200 Einsatzminuten geknackt, auch Mykola Bilyk (194) und Robert Weber (191) stehen kurz davor. Kreisläufer Tobias Wagner, der vor allem offensiv zum Einsatz kommt, hat auch schon 120 Minuten absolviert und liegt damit knapp hinter Positionskollege Lukas Herburger (153).

Wilczynski: "Hab es auch nicht ganz verstanden"

"Er ist sowohl vorne wie auch hinten ein sehr wertvoller Spieler. Ich muss auch sagen, dass ich das nicht ganz verstanden habe, warum er nicht von Beginn an dabei gewesen ist. Er war Handballer des Jahres in Österreich", ist auch Conny Wilczynski überzeugt von Kofler. Der ehemalige Torschützenkönig der Handball-Bundesliga ist als Experte für den ORF in Köln vor Ort und hatte Kofler noch in der vergangenen Saison bei Westwien unter Vertrag.

"Was soll ich sagen? Ich bin sicher, dass Österreich Europameister wird", hatte Potsdams Manager Bob Hanning auf die Nichtberücksichtigung seines Schützlings im Dezember mit Sarkasmus reagiert. "Da lege ich mich jetz mal drauf fest, denn wenn man auf Elias Kofler verzichten kann, dann muss man so eine gute Mannschaft haben, dass man Europameister werden muss."

Ohne den 23-Jährigen ist Rot-Weiß-Rot bislang noch ohne Niederlage im Turnierverlauf. "Sie haben die Spanier rausgekegelt, ein Unentschieden gegen Kroatien, recht souverän gegen Rumänien gewonnen und auch gegen Ungarn überrascht. Das zeigt, das sie mithalten können", warnt unter anderem Patrick Groetzki, der auch trotz seiner Verletzung weiter beim Team weilt.

"Er hat eine gute Rolle in Potsdam eingenommen. Er kann definitiv der Mannschaft helfen", ist Wilcysnki überzeugt. 34 Tore, 49 Assists, 17 Steals und 7 geblockte Bälle stehen in der Zweitligasstatistik des Rückraumspielers, der damit seine Bedeutung in Abwehr und Angriff unterstrich. "Er ist frisch und viele Nationen haben ihn noch nicht auf dem Zettel. Er kann für einen Überraschungseffekt sorgen, vor allem auf der Halbposition kann er uns viel helfen", so Wilczynski abschließend.

Österreich bei der Handball-EM

