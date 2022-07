Elfter Neuzugang: Nottingham Forest angelt sich auch Lingard

Premier-League-Aufsteiger Nottingham Forest arbeitet weiter fleißig am Kader für die kommende Saison. Der zuletzt vereinslose Jesse Lingard ist bereits der elfte Neuzugang der "Tricky Trees".

Jesse Lingard bleibt der Premier League weiterhin erhalten. Der 29-Jährige, dessen Vertrag bei seinem Jugendverein Manchester United ausgelaufen war, schließt sich Nottingham Forest an. Der Aufsteiger stach damit unter anderem West Ham United und Vereine aus der US-amerikanischen MLS aus, die laut englischen Medienberichten ebenfalls Interesse gezeigt hatten. Über die Länge des Vertrages gab der Klub keine Auskunft.

Dritte Station in der Premier League

Für den 32-fachen Nationalspieler ist es die dritte Station im englischen Oberhaus. Im Jahr 2021 spielte er ein halbes Jahr leihweise für West Ham United und wusste dort zu überzeugen. In seiner Zeit bei den Hammers traf er in 16 Spielen neunmal. An diese Leistung konnte er nach seiner Rückkehr zu den Red Devils aber nicht mehr anschließen. Das Eigengewächs stand zwar auch in der abgelaufenen Spielzeit in 16 Premier-League-Partien auf dem Feld, aber nie über die volle Distanz. Aus diesem Grund trennten sich die Wege von ManUnited und Lingard, der nun beim Aufsteiger seine neue Herausforderung gefunden hat, im Sommer.

Mit der Verpflichtung des erfahrenen Offensivspielers (165 Premier-League-Spiele) rüsten die "Tricky Trees" weiter auf - es ist bereits der elfte Neuzugang in der laufenden Transferphase. Zuvor schlug Nottingham in diesem Sommer unter anderem auch schon zweimal in der Bundesliga zu. Moussa Niakhaté und Taiwo Awoniyi zog es für viel Geld zu Forest. Für den ehemaligen Angreifer von Union Berlin kommt es bereits am Wochenende zum Wiedersehen mit seinen ehemaligen Kollegen - denn Nottingham gastiert am Samstag (17 Uhr, LIVE bei kicker) im Stadion an der Alten Försterei.