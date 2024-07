Elfter Einsatz bei Endrunde: Sabitzer stellt ÖFB-Bestwert ein

Durch seinen Startelfeinsatz beim EM-Achtelfinale gegen die Türkei hat Marcel Sabitzer zur Spitze der ÖFB-Teamspieler mit den meisten Einsätzen bei einer Endrunde aufgeschlossen. Mit seinem elften Spiel zog der 30-Jährige mit Friedl Koncilia, Erich Obermayer, Bruno Pezzey und Herbert Prohaska gleich.

Marcel Sabitzer hat den Bestwert für Endrunden-Einsätze in der österreichischen Nationalmannschaft eingestellt. Der 30-jährige Steirer stand am Dienstag im EM-Achtelfinale in Leipzig gegen die Türkei in der Startformation und absolvierte sein insgesamt elftes Spiel bei einem großen Turnier. Damit zog Sabitzer mit Friedl Koncilia, Erich Obermayer, Bruno Pezzey und Herbert Prohaska gleich, die Österreich bei den Weltmeisterschaften 1978 und 1982 vertreten hatten.

Sabitzer ist in allen bisherigen ÖFB-Partien bei den Europameisterschaften 2016 (3), 2021 (4) und 2024 (4) zum Einsatz gekommen. Im Achtelfinale gegen die Türken wartete der Mittelfeldmann von Borussia Dortmund mit einer neuen Frisur auf. Wie Österreichs "Non-playing Captain" David Alaba hatte er sich Cornrows flechten lassen. Marko Arnautovic stand ebenfalls in der Startelf. Der 35-Jährige kommt nun auf zehn EM-Einsätze. 2021 hatte der ÖFB-Stürmer das zweite Gruppenspiel gegen die Niederlande (0:2) aufgrund einer Sperre verpasst.

Die ÖFB-Spieler mit den bisher meisten Einsätzen bei EM- oder WM-Endrunden:

1. Friedl Koncilia 11 Einsätze (WM 1978 und WM 1982) / Erich Obermayer 11 (WM 1978 und WM 1982) / Bruno Pezzey 11 (WM 1978 und WM 1982) / Herbert Prohaska 11 (WM 1978 und WM 1982) /Marcel Sabitzer 11 (EM 2016, EM 2021 und EM 2024)

6. Hans Krankl 10 (WM 1978 und WM 1982) / Marko Arnautovic 10 (EM 2016, EM 2021 und EM 2024)