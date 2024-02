Elfmeterkiller? Dahmen: "Das kann man gerne so sagen"

Um die Nummer 1 bei einem Bundesligisten zu werden, musste Finn Dahmen den Verein wechseln. Am Samstag kehrt er mit dem FC Augsburg zum ersten Mal nach Mainz zurück.

Fast ist es bei Finn Dahmen wie mit der Frage, ob jemand zuerst die gute oder die schlechte Nachricht hören möchte. Die Präferenz? Geschmackssache. Fangen wir bei Dahmen mit dem Negativen an.

Dem Torwart des FC Augsburg droht am Samstag ein Rekord, den vermutlich kein Keeper in seinem Lebenslauf stehen haben möchte. Bislang konnte der 25-Jährige weder in seinen 13 Spielen für den FSV Mainz noch in den 21 Spielen für Augsburg jemals zu Null spielen. Eine solche Gegentorserie hatte in der Bundesligageschichte zuvor nur ein Keeper: Dietmar Linders wahrte von 1974 bis 1976 im Trikot des MSV Duisburg 34 Spiele hintereinander keine weiße Weste. Linders bestritt nach dieser Serie dann kein Bundesligaspiel mehr. Dieser Gefahr ist Dahmen nicht ausgesetzt, dennoch droht ihm dieser wenig erstrebenswerte Rekord, sollte es bei seinem Ex-Klub einen Gegentreffer setzen.

Diese Gefahr ist real, für die Mainzer geht es ums nackte Überleben in der Bundesliga, der Trainerwechsel zu Wochenbeginn könnte neue Kräfte freisetzen. "Der Trainerwechsel in Mainz macht es für uns einen Tick schwieriger. Aber wir schauen in erster Linie auf uns", hat er die Entwicklung beim FSV verfolgt, dessen Spiele er nach wie vor schaut, wenn es die Zeit zulässt. Dahmen weiß: "Uns erwartet in Mainz eine sehr hitzige Atmosphäre."

Eine, in der es auf ihn ankommen könnte. Dahmen hat in seinen 21 Spielen für den FCA zwar nie zu Null gespielt und den ein oder anderen Fehler gemacht, er hat aber auch schon mit starken Reflexen geglänzt. Womit wir endgültig beim Positiven wären: Auffällig ist seine starke Elfmeterquote. Vier von zwölf gegen sich hat Dahmen gehalten, darunter die jüngsten zwei gegen Unions Robin Knoche und am Wochenende gegen Leipzigs Lois Openda. Dahmen verursachte den Strafstoß, machte den Fehler prompt wieder gut. In Erinnerung ist natürlich auch sein gehaltener Elfmeter am letzten Spieltag der vergangenen Saison gegen Sebastian Haller, der Borussia Dortmund den Titel versaute. Ein Elfmeterkiller? "Das kann man gerne so sagen. Mit jedem gehaltenen steigt natürlich das Selbstvertrauen", sagt er.

Dahmen mit seiner Entwicklung beim FCA zufrieden

Mit seiner Entwicklung beim FCA ist er insgesamt zufrieden: "Ich glaube, ich habe das in mich gesetzte Vertrauen als Stammtorhüter rechtfertigen können." Das will er bei seiner erstmaligen Rückkehr nach Mainz am Samstag beweisen. Gelingt es, wäre es für den FCA ein Meilenstein auf dem Weg zu einem sorgenfreien Saisonfinale, für den Ex-Klub dagegen ein weiterer Tiefschlag.