Elfmeter-Zoff bei den Kroaten: Dalic tadelt Petkovic

Nach dem verkorksten EM-Start ist bei den Kroaten Feuer unter dem Dach. Am Tag nach der 0:3-Pleite gegen Spanien tadelte Coach Zlatko Dalic Stürmer Bruno Petkovic gleich in zweifacher Hinsicht.

Die Situation hätte das Spiel mutmaßlich auch bei positivem Ausgang nicht mehr gedreht, aber ein Thema war sie am Tag danach mehr denn je. Bruno Petkovic, der sich in der Schlussphase des Spanien-Spiels (0:3) als gefoulter Spieler den Ball zur Ausführung des Strafstoßes geschnappt hatte, bekam am Sonntag eine Breitseite vom eigenen Coach ab. "Kramaric und Modric waren nicht mehr im Spiel, aber Petkovic hätte nicht schießen dürfen", sagte Kroatiens Coach Zlatko Dalic bei der Pressekonferenz am Sonntag im brandenburgischen Neuruppin, dem Basisquartier des WM-Dritten von 2022. "Die Regel besagt, dass der Spieler, der den Elfmeter erzwungen hat, nicht schießt. Wenn wir es nicht schaffen, es von der Bank aus zu lösen, gibt es eine Hierarchie in der Mannschaft. Perisic oder Majer hätten schießen sollen. Er hätte keinen Elfmeter schießen dürfen."

Offene Kritik an Petkovic

Petkovic schoss, scheiterte an Spaniens Keeper Unai Simon - und sein direkt im Anschluss daran erzieltes Tor fand nach VAR-Intervention zu Recht keine Anerkennung, weil Vorbereiter Ivan Perisic minimal zu früh in den Strafraum gestartet war. Den nächsten Elfmeter, so viel ist seit dem Sonntag sicher, wird nicht Dinamo Zagrebs Angreifer Petkovic ausführen.

Dalic lakonisch: "Es gibt keine Übernahme von Verantwortung, ich werde das lösen." Auch in der Szene, die zum Elfmeter führte, gefiel Petkovic, der von Rodri touchiert worden war, seinem Coach nicht. Er war ihm offenbar zu zögerlich. Nach Videostudium sagte Dalic am Sonntag: „Er hatte alles offen, ohne Torhüter. Vielleicht hat ihn dieser Kontakt (mit Rodri, d. Red.) aus dem Rhythmus gebracht, aber es war ein leeres Tor. Er hätte alles tun müssen, um das Tor zu erzielen. Das ist mein Eindruck."

Trotzdem ein Startelf-Kandidat?

Dennoch könnte Petkovic für das zweite Gruppenspiel gegen Albanien am Mittwoch in Hamburg ein Thema für die Startelf werden, um die Strafraumpräsenz zu erhöhen. Gegen Spanien begann Ante Budimir im Sturmzentrum, nach dessen Auswechslung rückte Andrej Kramaric vom linken Flügel in die Mitte. Beide, der frühere St.-Pauli-Stürmer Budimir (jetzt Osasuna) und Hoffenheim-Profi Kramaric, blieben nahezu wirkungslos.

Der nach 56 Minuten für Budimir eingewechselte Ex-Bundesliga-Profi Perisic (Dortmund, Wolfsburg, Bayern), der sich nach einem Kreuzbandriss im Januar von Tottenham zu Hajduk Split hatte ausleihen lassen, um genügend Spielpraxis für die EM zu bekommen, bleibt offenbar Joker. "Es ist phantastisch, wie sehr er sich bemüht hat, um in die Nationalmannschaft zurückzukehren", sagte Dalic über den Linksaußen. "Aber Tatsache ist, dass er nicht in der Verfassung ist, in der er vor der Verletzung war. Deshalb haben wir ihn 35 Minuten eingesetzt, um ihn für das zurückzubekommen, was wir brauchen."

Was die Kroaten gegen Albanien in jedem Fall brauchen, ist ein Sieg. "Ich habe mich von den Testspielen gegen Mazedonien und Portugal nicht täuschen lassen, aber sie haben uns Grund zum Optimismus gegeben", erklärte der Trainer. "Wir waren in diesen Spielen gut, aber gestern war es nicht gut. Der Gegner war zu gut für uns." Über Konsequenzen, personell wie taktisch, mochte Dalic am Sonntag noch nicht sprechen, aber er kündigte an: „Vor uns liegen noch zwei Spiele, wir haben alles in unseren Händen. Aber wir müssen einige Dinge in der Herangehensweise ändern." Nicht nur bei der Strafstoß-Ausführung.