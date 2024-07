Elfmeter-Trauma: Wie England bei Großturnieren scheiterte und nun wieder gewann

EM 2024

Bei der in Deutschland steigenden Europameisterschaft 2024 lief es dann sogar perfekt. Nach einem 1:1 gegen die Schweiz im EM-Viertelfinale trafen gleich alle fünf englischen Schützen, das hatte es bis dato noch nicht gegeben. Jordan Pickford parierte einmal - und so ließen die Three Lions (trainiert von Gareth Southgate) den Fluch mal ganz, ganz weit hinter sich. Das war zugleich erst der dritte Erfolg in einem Elfmeterschießen bei Großturnieren (ausgeklammert die Nations League). IMAGO/Focus Images