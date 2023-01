Elfmeter-Therapeut Tapsoba: "Natürlich hatte ich etwas Angst"

Mit dem 2:0-Erfolg gegen den VfL Bochum gelingt Bayer 04 nicht nur der fünfte Sieg in Serie, sondern auch die Bewältigung eines Traumas.

Als Schiedsrichter Timo Gerach bei seinem Bundesligadebüt nach Hinweis des VAR in der 7. Minute der Partie gegen Bochum auf Strafstoß entschied, spielte sich allerhand ab in den Köpfen der Leverkusener Spieler und Verantwortlichen. Kein Wunder, blickten diese doch in jenem Moment auf eine Serie verschossener Strafstöße zurück. Letztmals hatte Bayer 04 im Dezember 2021 (!) vom Punkt aus getroffen.

Seitdem hatte es sechs Versuche (vier davon in der Liga) gegeben, die allesamt erfolglos blieben. Patrik Schick, Kerem Demirbay und Moussa Diaby hatten sich im munteren Wechselspiel vergeblich versucht. Ein Anti-Lauf, der sich für die Leverkusener Profis zu einem Trauma entwickelt hatte.

Okay, dann wird das wohl so sein. Und dann hat er ihn reingehauen. Robert Andrich

"Ich hatte schon die ganzen vorherigen Elfmeter im Kopf", gab Mittelfeldspieler Robert Andrich nach der Partie zu, dass ihn vor Edmond Tapsobas Ausführung Zweifel plagten, "aber Jona (Jonathan Tah, Anm. d. Red.) stand neben mir und meinte: Er macht ihn rein. Darauf habe ich gesagt: Okay, dann wird das wohl so sein. Und dann hat er ihn reingehauen."

Mit der Innenseite, scharf ins linke Eck, unter die Latte platziert. Als wäre es die einfachste Aufgabe der Welt. Die es für Tapsoba eigentlich auch ist. Hatte der Nationalspieler aus Burkina Faso doch in seiner Zeit in Portugal für Vitoria Guimaraes sechs von sechs Strafstößen verwandelt.

Doch selbst der so coole Innenverteidiger wurde vor der Ausführung von seiner Psyche auf die Probe gestellt. "Natürlich hatte ich etwas Angst", gab der Innenverteidiger zu, "aber wenn du einen Elfmeter verwandeln willst, musst du dir vertrauen. Es ist eine 50:50 Chance." Die es in Leverkusen eben nicht einmal war mit einer 0-Prozent-Quote in den vergangenen zwölf Monaten.

Alonso guckt sich Tapsoba aus: "Ruhe und Qualität, diese Situation zu bewältigen"

In der Bundesliga lag die Quote der verwandelten Strafstöße in der vergangenen Saison bei 83 Prozent, in der laufenden Spielzeit wurden nur 68 Prozent verwandelt. Die Leverkusener Bilanz darf nun erstmal Tapsoba in Zukunft versuchen aufzubessern, der von Trainer Xabi Alonso als Schütze bestimmt worden war. Zuvor hatten Schick und Demirbay (beide in der Champions-League-Spielen gegen Porto) sowie Diaby (gegen Wolfsburg) unter dem Spanier, der seit Anfang Oktober im Amt ist, verschossen.

Dementsprechend erleichtert zeigte sich auch der Trainer. "Ich wusste, dass sich das eines Tages ändern würde. Wir hatten das Vertrauen in Eddy. Er hat diese Qualität und die Ruhe, diese Situation zu bewältigen", lobte Xabi Alonso den Schützen und atmete sichtbar auf: "Es war wichtig, dass wir dieses Elfmeter-Thema beendet haben."

Mit der Innenseite unter die Latte: Edmond Tapsoba verwandelt gegen Bochums Manuel Riemann sicher. IMAGO/Team 2

Drei Monate Anlauf für Tapsobas Elfmeter - Hradecky nennt ihn "unhaltbar"

Die Diskussion um den richtigen Schützen dürfte nach dem gelungenen Versuch Tapsobas ebenfalls erstmal ad acta gelegt sein. Der Hüne entscheid sich für eine wenig störanfällige Variante. "Ich wähle vorher eine Seite aus und fokussiere mich dann darauf", erklärte Tapsoba, der das Mandat als Schütze Nummer 1 behalten sollte.

"Nach diesem Elfmeter darf er gerne weitermachen", erteilte ihm Kapitän Lukas Hradecky sein Placet, "aus meiner Sicht war er unhaltbar." Tapsoba selbst hatte drei Monate Zeit gehabt, sich um die Art der Ausführung Gedanken zu machen. "Nach unserem letzten verschossenen Elfmeter hat der Trainer gesagt, dass ich den nächsten schieße", erklärte Tapsoba, "doch seitdem hatten wir keinen mehr bekommen. Aber heute war dann mein Tag." An dem Tapsoba das Trauma eines ganzen Klubs zumindest vorerst erfolgreich therapiert hat.