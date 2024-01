Elfmeter-Marathon mit Silas und Marmoush: DR Kongo schaltet Ägypten aus

Afrika Cup - Highlights by Sportdigital 29.01.2024

4:59In einem dramatischen Spiel schockte DR Kongo die favorisierten Ägypter und sicherte sich das Viertelfinal-Ticket. In Abwesenheit von Superstar Mo Salah mussten die Pharaonen lange in Unterzahl agieren und hatten am Ende nicht das Glück auf ihrer Seite.