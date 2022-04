Elfmeter in der Nachspielzeit: Grimma geht in Wernigerode leer aus

Der FC Einheit Wernigerode behielt im Nachholspiel gegen den FC Grimma die Punkte durch ein spätes Elfmetertor zuhause. Die Gäste aus Sachsen stehen weiter auf einem Abstiegsrang.

Ein Foulelfmeter in der Nachspielzeit verhalf Wernigerode zum Sieg. imago/ActionPictures

Der FC Einheit Wernigerode setzte sich in einem über weite Strecken zerfahrenen Spiel gegen den FC Grimma durch. Dabei bekamen die 245 Zuschauer, die die Begegnung im Mannsberg-Stadion verfolgten, im ersten Durchgang nur wenige Highlights zu sehen. Die dickste Chance hatte nach rund 20 Minuten Grimmas Ntignee, der Einheit-Keeper Cap zwar umkurvte, aber aus ungünstigem Winkel nur noch den Außenpfosten traf. Die Gäste aus Sachsen waren bis dato das etwas bessere Team, konnten daraus aber kein Kapital schlagen.

Ähnlich ereignislos verliefen auch die zweiten 45 Minuten. In der Schlussphase wurden die Gastgeber dann etwas zwingender. Zunächst testete Schwarz seinen eigenen Torwart, Birkigt konnte den verunglückten Klärungsversuche gerade noch von der Linie wischen. Bei der anschließenden Ecke parierte er stark gegen Rentz. Das Duo stand dann auch in der Nachspielzeit im Mittelpunkt. Pillich war im Strafraum gefoult worden und Rentz übernahm die Verantwortung vom Punkt (90.+2). Diesmal musste sich Birkigt geschlagen geben - 1:0.

Der FC Grimma verpasste nach dem 1:1 in Zorbau eine weitere Möglichkeit, sich aus der Abstiegszone zu befreien. Am Sonntag wartet nun das wichtige Heimspiel gegen den Bischofswerdaer FV. Der FC Einheit Wernigerode empfängt sonntags den FC An der Fahner Höhe.