Elfmeter für Bayern? Nagelsmann: "In meinen Augen unstrittig"

Der nach VAR-Einsatz zugesprochene Handelfmeter für den FC Bayern und gegen Dortmunds Mats Hummels war der Aufreger des Topspiels. Julian Nagelsmann hatte eine klare Meinung.

Marco Reus musste schlucken, sein Trainer Marco Rose war schon während der Partie mit Gelb-Rot des Feldes verwiesen worden und fand hinterher klare Worte über den kritisierten Schiedsrichter Felix Zwayer. Ganz klar: Die Beteiligten von Borussia Dortmund haderten sehr mit dem verhängten Handelfmeter gegen Mats Hummels nach VAR-Eingriff und On-Field-Review. Und genauso damit, dass rund 20 Minuten vorher bei einer Berührung von Lucas Hernandez gegen Reus kein Strafstoß gegeben und auch kein VAR-Eingriff vorgenommen worden war.

"Er will zwar nicht, aber es ist halt ein Handspiel"

Themen, auf die nach Spielschluss auch Bayern-Trainer Julian Nagelsmann zu sprechen kam. "In meinen Augen unstrittig, weil er nur mit dem Arm zum Ball geht. Er will zwar nicht, aber es ist halt ein Handspiel. Der Arm streckt sich im 90-Grad-Winkel weg vom Körper, und er spielt dann den Ball zuerst mit der Hand. Das ist unstrittig."

Über das Spiel und den Sieg seiner Mannschaft, die mit dem 3:2 den Vorsprung auf Dortmund an der Tabellenspitze auf vier Zähler vergrößerte, sprach Nagelsmann aber natürlich lieber: "Wir hatten keinen guten Start in das Spiel, dann waren wir allerdings sehr gut und hatten viele Chancen, auch wenn Dortmund in den Umschaltsituationen gefährlich war. Wir sollten zur Halbzeitpause deutlicher führen, da wir überlegen waren. Dann hatten wir erneut keinen guten Start in die zweite Halbzeit und haben durch die vielen Verletzungspausen unseren Rhythmus verloren. Das Spiel haben wir insgesamt aber meiner Meinung nach verdient gewonnen."

Alles in allem seien das "definitiv Big Points, aber natürlich ist nichts entschieden für uns und nichts entschieden gegen Dortmund".