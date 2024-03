Elfert verlässt Spelle-Venhaus nach neun Jahren

Philipp Elfert (30) wird den SC Spelle-Venhaus nach neun Jahren verlassen, um sich erneut dem SV Holthausen/Biene anzuschließen, bei dem auch sein Bruder David die Fußballschuhe schnürt. "Ich danke den Spellern für die vielen Highlights, die ich hier erleben durfte", so der zentrale Mittelfeldspieler, der nicht zuletzt den Aufstieg in die Regionalliga Nord im vergangenen Sommer meint. In dieser Saison bestritt der in der Jugend bei Twente Enschede ausgebildete Elfert bisher alle 23 Spiele in der Regionalliga.