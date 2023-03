Elferpack und ein Tor vom Anstoßpunkt: Sturmtank Sitter pulverisiert die siebte Liga

Lucas Sitter vom hessischen Gruppenligisten TSV Langstadt ist aktuell das Maß der Dinge in Deutschlands siebten Ligen. Mit 40 Toren in 20 Spielen führt der 23-jährige Offensiv-Allrounder aktuell das bundesweite Torjäger-Ranking an. Den Startschuss einer makellosen Saison setzte Sitter am zweiten Spieltag, als ihm elf Tore in einer Partie gelangen. Wir sprachen mit dem Angreifer über seinen außergewöhnlichen Torriecher.

In Deutschlands siebten Ligen herrscht derzeit ein intensives Kopf-an-Kopf-Rennen um die Torjägerkanone® für alle. Gleich drei Akteure tummeln sich bei gerade mal einem Tor Abstand an der Spitze des Rankings. Den Platz an der Sonne hat sich seit geraumer Zeit Lucas Sitter vom hessischen Gruppenligisten TSV Langstadt gesichert. Mit 40 Toren in 20 Spielen spielt der 23-jährige BWL-Student bislang eine makellose Saison. Der Vorsprung auf die Konkurrenz könnte aber kaum geringer sein. Adrian Sousa von Türk Birlikspor steht bei ebenfalls 40 Treffern, Rico-Rene Frank von Germania Bleckenstedt trennt bei 39 Toren nur ein Treffer von der Spitze.

Dass Sitter in dieser Spielzeit ein ernsthafter Anwärter auf den Gewinn der Torjägerkanone® für alle werden könnte, hatte sich bereits früh abgezeichnet. Am zweiten Spieltag nämlich sorgte der 23-jährige BWL-Student bereits für Schlagzeilen, als er beim 22:3 gegen die Sportfreunde Heppenheim stolze elf Treffer in nur einer einzigen Partie erzielte.

Ein Nachmittag für die Ewigkeit

Im niederklassigen Amateurfußball gehören spektakuläre Spielverläufe zwar zur Tagesordnung, elf Tore von einer einzigen Person in einer Partie gehören dann aber doch eher zur Ausnahme. "Das war etwas ganz Besonderes. Elf Tore sind mir davor noch nie gelungen. Wir spielten uns in einen Rausch. Es hat einfach alles geklappt", lässt der Offensiv-Allrounder seinen Elferpack Revue passieren. Dass an diesem Nachmittag wirklich alles funktionierte, zeigte auch Sitters vorletzter Streich in der 76. Minute. Gerade als die Gäste den dritten Ehrentreffer zum zwischenzeitlichen 3:19 erzielt hatten, schnappte sich der Goalgetter das Spielgerät und nagelte dieses vom Anstoßpunkt in die Maschen - 20:3.

Ich bin das, was man unter einem Abschluss-Spieler versteht. Lucas Sitter (23) weiß, wo das Tor steht

Abseits des Gala-Auftrittes am zweiten Spieltag startete der TSV Langstadt, der vor der Saison den Aufstieg als klares Saisonziel auserkoren hatte, äußerst holprig in die neue Spielzeit. Von den ersten fünf Partien gingen vier verloren, auch Sitters Torausbeute zeigte starke Schwankungen. In den ersten drei Partien blieb der bullige Angreifer zweimal ohne eigenen Treffer. "Das nagt an mir. Als Stürmer will ich immer treffen", gesteht Sitter, der trotz des verpatzten Saisonstarts nach fünf Partien bereits bei 14 Treffern stand. "Langstadt hat in der Region die Mittel, um Spieler in den Verein zu holen. Auch vor dieser Saison hatten wir zahlreiche Neuzugänge. Es dauerte etwas, bis wir uns eingespielt hatten. Außerdem fehlte unser Spielmacher Björn Schnitzer verletzungsbedingt."

Eben jener Schnitzer spielte bereits viele Jahre in der Regionalliga Bayern für Viktoria Aschaffenburg und bildet gemeinsam mit Sitter ein brandgefährliches Sturmduo, das für rund 60 Prozent der Langstädter Treffer verantwortlich ist. "Er ist unser Spielmacher und legt mir schon viele Treffer auf", gesteht Sitter, bezieht sich aber gleichzeitig auch auf seine eigenen Stärken. "Ich bin das, was man unter einem Strafraum-Torjäger versteht. Ich bin mit 1,80 Meter nicht der Größte, aber trotzdem kopfballstark, habe einen präzisen Abschluss und stehe da, wo das Tor fällt."

Mittlerweile haben sowohl der TSV als auch dessen Top-Torjäger zur Konstanz gefunden. Langstadt hat nur eines seiner letzten 15 Spiele verloren und ist wieder mittendrin im Aufstiegsrennen. Sitter hat seit Anfang September in jeder einzigen Partie mindestens einmal getroffen.

Keine Zeit für Parolen

Im Interview mit FUSSBALL.DE zu Beginn der Saison zeigte sich der Mann mit dem außergewöhnlichen Torriecher noch bodenständig. Zeit für Parolen wäre noch keine. Daran hat sich auch nach 30 weiteren Treffern nichts geändert. "Prinzipiell hatte ich mir das Ziel gesetzt Top-Torjäger der Liga zu werden. Weil ich in der Vorsaison die 40-Tore-Marke nicht knacken konnte, wollte ich das diesmal packen. Von daher freut es mich, dass ich das jetzt schon geschafft habe. Mal schauen, vielleicht werden es am Ende sogar 50", erklärt Sitter, der auch schon die Blicke von höherklassigen Vereinen auf sich gezogen haben soll.

Sollte Sitter seinen aktuellen Schnitt von zwei Treffern pro Spiel beibehalten, würde der Angreifer am Ende der Saison bei 56 Treffern stehen - genauso viele wie Vorjahres-Gewinner Achraf Gara Ali erzielt hatte. Die Kanone scheint also zum Greifen nah zu sein. "Darüber mache ich mir jetzt noch keine Gedanken. Wenn man liest, dass man deutschlandweit auf Rang eins steht, ist das natürlich eine coole Sache. Ein Primärziel war die Kanone zu Saisonbeginn aber nicht für mich. Dass es so gut läuft wie jetzt, hätte ja auch niemand erwarten können." Trotzdem würde sich Sitter sicher nicht darüber beschweren, wenn am Ende der Saison eine Kanone rausspringen würde - auch wenn er dabei mit einem alten Schwur brechen müsste.

"Eigentlich habe ich immer alle Pokale von früher sofort weggeräumt. Die Torjägerkanone® für alle würde aber sicherlich einen Platz in meinem Zimmer bekommen. Das ist ja auch etwas ganz Besonderes."