Elferkiller Früchtl: Austrias Keeper in Europas Spitzenfeld

Vier Elfmeter, drei pariert: Austria-Schlussmann Christian Früchtl findet sich bei Strafstößen aktuell unter den besten Torhütern Europas wieder.

Christian Früchtl konnte in dieser Saison bereits drei Strafstöße parieren. GEPA pictures

Austria Wien europaweit unter den besten Klubs Europa, klingt erstmal utopisch. Nicht aber, wenn man sich die Statistik gehaltener Strafstöße ansieht. Denn mit Christian Früchtl haben die "Veilchen" einen echten Elferkiller in ihren Reihen. Der Deutsche konnte in der laufenden Spielzeit bereits drei Elfmeter parieren. Nur bei einem war der Austria-Schlussmann machtlos.

Früchtl weist darauf hin, dass Strafstöße nicht bloß Zufall sind, mit gezielter Vorbereitung können sich Torhüter gut auf die Schützen einstellen. "Wir bereiten uns mit Udo Siebenhandl (Austrias Torwart-Trainer, Anm.) natürlich auf die Schützen vor, gehen die Szenarien durch. Wo ist ihre Lieblingsseite? Wie ist der Spielstand? Wo schießt der Schütze lieber hin, wenn es ein enges Spiel ist? Läuft der Schütze schneller an oder verzögert er? Ist er eher einer der viel schaut, dann schaue ich: Wie steht die Hüfte? Ist diese mehr offen, dann schiebt der Schütze den Ball eher in die Ecke. Diese Möglichkeiten besprechen wir und wir haben in dieser Saison ziemlich oft recht gehabt," sagt Früchtl zu "Sky".

Elfer-Training mit Lewandowski

Strafstöße können also auch trainiert werden und Früchtl hatte während seiner Bayern-Zeit auch einen der besten Trainingspartner. Von Robert Lewandowski habe Früchtl profitiert. "Wir haben nach dem Training noch sehr viele Elfmeter geschossen. Da habe ich vom Besten lernen dürfen."

Eine 75-prozentige Abwehrquote kann europaweit kein Tormann überbieten. Einzig Berraat Turker, der für den nordirischen Klub Loughgall FC spielt, hat exakt die selbe Ausbeute bei Elfmetern (drei aus vier) wie Früchtl.

Die ohnehin schon beachtliche Elfmeter-Statistik weiter auszubauen, könnte Früchtl schon am kommenden Samstag (17 Uhr, LIVE! bei kicker) gegen Altach gelingen. Altachs Mike Bähre ist übrigens der einzige Schütze, der den Austria-Keeper in dieser Saison vom Punkt bezwingen konnte.