Elfer-Fehlschuss, VAR, Rote Karte und Dybalas Glanzmoment: Roma gewinnt wildes Spiel

Serie A - Highlights by DAZN 13.09.2022

7:41Nach zwei Niederlagen in Folge fand die Roma zurück in die Erfolgsspur. Den 2:1-Sieg in Empoli sicherte den Giallorossi zwar Abraham, das schönere Tor markierte jedoch Dybala - die Partie hatte aber weitaus mehr zu bieten als drei Tore.