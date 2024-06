Elfer-Dramen und eine Premiere: Ein Blick auf die Schweiz

Eidgenossen reihen sich hinter Rumänien ein

In der Qualifikation zur EM in Deutschland konnte die Schweiz Gruppensieger Rumänien, der am Ende fünf Punkte Vorsprung hatte, nicht das Wasser reichen. Immerhin reihten sich die Eidgenossen auf Platz 2 ein und sicherten sich somit die Endrunde am vorletzten Spieltag gegen den Kosovo. IMAGO/Langer