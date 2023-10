ELF zieht positives Saisonfazit - Neues Team aus Madrid

Die European League of Football wird mit 17 Teams aus neun Nationen in die Saison 2024 starten. Zu den Madrid Bravos gesellt sich vorerst keine weitere neue Franchise. Die Expansion der ELF soll 2025 fortgesetzt werden. Dann könnte auch in Leipzig eine Rückkehr anstehen.

Wenige Tage nach dem Final-Erfolg von Rhein Fire im Championship Game gegen Stuttgart Surge vor 31.500 Zuschauern in Duisburg hatte die Liga ein sehr positives Saisonfazit gezogen. "Football in Europa ist auf einem neuen Level angekommen", hieß es in einer Mitteilung der ELF. Bis zu 7,9 Prozent betrug der Marktanteil der Free-TV-Übertragung auf ProSieben in der Zielgruppe 14-19 Jahre. Bereits im Juni hatten 32.500 im Hamburger Volksparkstadion das Duell der heimischen Sea Devils gegen Rhein Fire gesehen. In neun europäischen Städten wurde in der zurückliegenden Spielzeit laut ELF ein Zuschauerrekord aufgestellt.

"Hinter uns liegt eine ebenso herausfordernde wie spannende Saison, in der die European League of Football wieder einen Riesenschritt nach vorn gemacht hat. Wir sind noch immer ganz am Anfang unseres Weges, werden aus unseren Fehlern lernen und auf dem Erreichten weiter aufbauen", zog ELF-Commissioner Patrick Esume Bilanz.

Am Montag gab die Liga bekannt, dass sie 2024 mit 17 Teams an den Start gehen wird. Zum neuen Team aus Madrid, das Ende vergangener Woche Teamnamen und -logo präsentiert hatte, wird zunächst also kein weiteres stoßen. Die Expansion der ELF soll zur Saison 2025 fortgesetzt werden.

Esume erklärt: "Bevor die Liga zur Saison 2025 weiter aufgestockt wird, werden wir das kommende Jahr nutzen, um unsere Schiedsrichter fort- und auszubilden sowie die Standards in allen relevanten Bereichen der ELF zu verbessern." Dazu gehören laut Liga der weitere Ausbau und die Optimierung des digitalen Angebots auf den eigenen ELF-Kanälen sowie die weltweite Distribution. Auch an einer Erweiterung der Homeground-Territorien für die nicht-deutschen Franchises werde gearbeitet. "Damit wollen wir die Competitive Balance innerhalb der Liga fördern", erläutert Esume.

Frühestens 2025 werden auch die Leipzig Kings in den Spielbetrieb zurückkehren. Nach ihrem Rückzug im Juli 2023 treten sie auch in der kommenden Spielzeit nicht an. "Es hat sich nichts daran geändert, dass wir vom Standort Leipzig vollauf überzeugt sind und an das Football-Potenzial in der Region glauben", erklärte ELF-Geschäftsführer Zeljko Karajica. "Nach den Erfahrungen in der abgelaufenen Saison werden wir aber nichts übers Knie brechen. Entscheidend ist, dass die Kings wirtschaftlich und sportlich eine mittel- und langfristige Perspektive in der ELF erhalten."

Auf das Erreichen des Championship Games am 22. September 2024 in der Veltins-Arena des FC Schalke 04 in Gelsenkirchen haben die Kings aber noch keine Chancen.

Die ELF-Teams 2024

Deutschland: Berlin Thunder, Cologne Centurions, Frankfurt Galaxy, Hamburg Sea Devils, Munich Ravens, Rhein Fire, Stuttgart Surge

Spanien: Barcelona Dragons, Madrid Bravos

Ungarn: Fehérvár Enthroners

Schweiz: Helvetic Guards

Italien: Milano Seamen

Polen: Panthers Wroclaw

Frankreich: Paris Musketeers

Tschechien: Prague Lions

Österreich: Raiders Tirol und Vienna Vikings