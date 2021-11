Elf Punkte Abstand! Worms beschert Ludwigshafen die erste Saisonpleite und zieht an der Spitze davon

Wormatia Worms bleibt das Maß der Dinge in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar Süd. Im Nachholspiel des 3. Spieltages feierte die Glibo-Elf einen 4:2-Sieg gegen Arminia Ludwigshafen und setzte sich damit weiter an der Spitze ab.

Es war das Duell der Unschlagbaren. Zum Nachholspiel des 3. Spieltages reiste der Tabellenführer Wormatia Worms am Mittwochabend zur Arminia Ludwigshafen, der einzigen noch ungeschlagenen Mannschaft der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar Süd. Sieben Siege, sieben Unentschieden und 28 Punkte hatte die Mannschaft von Marco Laping bis zu diesem Zeitpunkt auf dem Konto. Aber auch Worms ging in den 14 Spielen nach der Niederlage gegen Wiesbach am 1. Spieltag nicht mehr als Verlierer vom Platz. Dass mit der Arminia in dieser Saison allerdings nicht zu scherzen ist, zeigte bereits das Aufeinandertreffen beider Mannschaften am 14. Spieltag vor rund zwei Wochen. In einer hochspannenden Partie entführte Ludwigshafen damals einen Zähler aus Worms - der einzige Wormser Punktverlust in den letzten neun Partien - und schenkte der besten Defensive der Liga zudem auch noch drei Tore ein.

Und auch im zweiten Duell der Saison ging es von Beginn an heiß her. Den besseren Start erwischte dabei der Favorit. Kiefer stahl sich bereits in der siebten Minute davon und erzielte die frühe Führung für die Gäste. Wie bereits im Hinspiel profitierte die Arminia aber erneut von ihrer Effektivität im Torabschluss und glich nach einer Viertelstunde aus. Matteo Monetta behielt vor dem Gästekasten die Nerven und chippte das Leder technisch sauber über die Linie. In der Folge erspielte sich die Wormatia ein deutliches Chancenplus, die die Offensivreihe aber teils leichtfertig liegen ließ, weshalb sich die Arminia durchaus glücklich schätzen konnte, dass die Gäste vor der Halbzeit nur ein weiteres Mal erfolgreich waren. Eichinger hatte seine Mannschaft in der 40. Minute erneut in Führung gebracht. Nach dem Seitenwechsel bot sich den Zuschauern im Südweststadion dasselbe Bild. Wieder bestimmten größtenteils die Gäste das Spielgeschehen, wieder gelang aber zunächst den Hausherren der Ausgleich und wieder war es Matteo Monetta, der jubelte. Der Angreifer erzielte seinen siebten Saisontreffer und stellte auf 2:2 (54.). Im Stile einer Spitzenmannschaft zeigte sich Worms unbeeindruckt und drückte weiter aufs Gaspedal. Nach etwas mehr als einer Stunde dann der Knockout für die bis dahin aufopferungsvoll aufspielende Arminia. Zunächst schnürte Kiefer den Doppelpack und stellte auf 2:3, wenig später erzielte auch Eichinger seinen zweiten Treffer an diesem Abend und machte endgültig den Deckel drauf (76.). Worms bleibt damit auch im 15. Spiel in Serie ohne Niederlage und baut den Vorsprung an der Tabellenspitze auf elf Punkte aus. Für Ludwigshafen endet dagegen die Ungeschlagen-Serie nach 15 Spielen.