"Elemente, die uns guttun": Der Werder-Plan mit Njinmah

Mit Justin Njinmah steht der erste Spieler fest, der zur neuen Saison zum Profikader des SV Werder Bremen stoßen wird. Welche Rolle der Stürmer ab Sommer beim Bundesligisten einnehmen könnte.

Seit Montag steht endgültig fest, dass Justin Njinmah zum SV Werder Bremen zurückkehren wird - nach einer eineinhalbjährigen Leihe zu Borussia Dortmund. Für den BVB kam der 22-Jährige zu insgesamt 49 Einsätzen für die U 23 in der 3. Liga - und seinem 21-minütigen Bundesliga-Debüt bei den Profis: am 6. Spieltag der aktuellen Saison, bei der 0:3-Niederlage bei RB Leipzig. Eine bestehende Kaufoption für Njinmah zogen die Dortmunder letztlich jedoch nicht. Daher sagt Clemens Fritz, Leiter Profifußball bei Werder: "Wir planen ihn für die neue Saison bei uns ein."

Nachdem der Angreifer seine Qualitäten bereits in der Hinrunde der Saison 2021/22 für die U 23 von Werder in der Regionalliga mit 14 Treffern und sechs Vorlagen in 18 Spielen unter Beweis gestellt hat, bewährte er sich nun auch in der 3. Liga. Mit zwölf Saisontoren ist er bester Torschütze beim BVB II. "Er hat schon bei uns sehr gut gespielt", erklärt Fritz, "und in Dortmund hat er sich definitiv noch mal weiterentwickelt. Justin hatte einen großen Anteil am Klassenerhalt der U 23, hat auch punktuell bei den Profis mittrainiert."

Fritz über Njinmah: "Im Doppelsturm eingeplant"

Nun traut man dem Mann, der in der 3. Liga entweder Teil einer Doppelspitze war oder als rechter Angreifer aufgeboten wurde, auch den Schritt in die Bundesliga zu. Neben der ordentlichen Torquote zählen seine Geschwindigkeit und die Explosivität zu den Vorzügen Njinmahs: "Er hat Tiefgang in seinem Spiel, und gerade durch sein Tempo bringt er Elemente mit, die uns guttun können", sagt der Bremer Profi-Chef. Vielversprechende Anlagen also - die den Anforderungen auf höherem Niveau jedoch erst noch standhalten müssen.

Die erwähnte Flexibilität des Spielers könnte sich dabei zumindest als hilfreich erweisen, auch für Werder - wenn es darum geht, dass ein Abgang der Angreifer Niclas Füllkrug und Marvin Ducksch im Sommer kompensiert werden müsste. Sicherlich nicht eins-zu-eins, möglicherweise aber als Alternative in einer anderen taktischen Formation als dem bewährten 3-5-2. Noch ist das Zukunftsmusik. "Wenn wir über das aktuelle System sprechen, ist er grundsätzlich vorne im Doppelsturm eingeplant", erläutert Fritz. In welcher Rangfolge dann auch immer.