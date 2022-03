Elektroauto: Beim Abschleppen muss der Profi ran

Ein Elektroauto sollte man besser nicht selbst abschleppen. Denn: Es drohen Schäden an Batterie und Leistungselektronik.

Wenn das Auto liegenbleibt, greift in vielen Fällen die unbürokratische Selbsthilfe. Der beste Kumpel oder die nette Freundin rücken an, um das havarierte Fahrzeug in einen sicheren Hafen, meist eine Werkstatt, zu schleppen.

Bewährtes klappt nicht

Nicht ganz so einfach gestaltet sich das beim Elektroauto. Hier ist die Sache komplizierter. Warum, erklären die pannenerfahrenen Fachleute des Auto Club Europa (ACE): Ein Fahrzeug mit Verbrennungsmotor wird im Leerlauf, also mit herausgenommenem Gang, abgeschleppt. Das kappt die Verbindung zwischen Motor und Antriebsrädern. Beim E-Mobil und bei vielen Hybriden ist dieses Verfahren zumeist nicht möglich. Wenn sich die Räder beim Abschleppen drehen, wird - vereinfacht gesagt - über eine Achse noch Strom im Elektromotor produziert. Geschieht dies, ohne dass das Fahrzeug betriebsbereit ist, kann es zu hohen Induktionsspannungen kommen, die wiederum die Leistungselektronik und die Batterie beschädigen. Auch Automatikgetriebe ganz generell sind laut ACE gefährdet.

Mit angehobenen Rädern

Im Pannenfall sollten Elektroauto-Fahrer und -Fahrerinnen also besser ein Abschleppunternehmen herbeirufen. Was aber macht der Profi anders? Er kann auf Vorrichtungen zurückgreifen, mit denen zum Abschleppen die Räder angehoben werden. Oder er verlädt das nicht mehr fahrtüchtige Mobil gleich auf einen Anhänger.

Geringere Pannenhäufigkeit

Bislang fallen Elektroautos übrigens nicht durch eine besondere Pannenhäufigkeit auf. Im Gegenteil: "Unsere jüngsten Erfahrungen zeigen, dass E-Autos im Vergleich zum Verbrenner seltener liegen bleiben", sagt Stefan Bienert, Leiter der Abteilung Vertragspartnermanagement beim ACE. Zum einen ist das eine Altersfrage - die meisten Elektroautos sind noch neu und insofern kaum von Verschleiß betroffen. Es gibt aber noch einen anderen Grund: Ob Zündanlage oder Gemischaufbereitung - ein E-Auto besitzt schlicht weniger Bauteile, die kaputtgehen können.